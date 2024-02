As esperanças do líder de extrema direita Geert Wilders de formar um governo majoritário nos Países Baixos desmoronaram nesta terça-feira (6), quando um partido crucial nas negociações da coalizão se retirou repentinamente.

O partido Novo Contrato Social (NSC) de Pieter Omtzigt anunciou que havia "encerrado" essa rodada de negociações, o que impossibilita que Wilders, vencedor das eleições, forme uma maioria governista.

O NSC disse em uma carta aos seus membros que seguiria sendo "construtivo" nas negociações, mas parece descartar a possibilidade de estar em um governo de maioria com Wilders, por divergências sobre as finanças públicas, entre outros temas.

Wilders ganhou as eleições legislativas em novembro passado com um programa islamofóbico e com a negação da mudança climática. Contudo, diferentemente de outros países, o vencedor não toma automaticamente as rédeas do país.

No sistema político neerlandês, muito fragmentado, onde nenhum partido é o suficientemente forte para governar sozinho, são necessários vários meses de negociações.

Wilders iniciou negociações com outros três partidos, mas sem o NSC e seus 20 dos 150 assentos no Parlamento, não tem chances de formar um governo majoritário.

"Incrivelmente decepcionante", escreveu Wilders na rede social X. "Os Países Baixos querem este governo e, agora, Pieter Omtzigt está jogando a toalha enquanto ainda estávamos em negociações até hoje. Não entendo isso de maneira alguma", acrescentou.

Os neerlandeses estão acostumados com que as negociações para formar governo durem muito tempo - as últimas levaram 271 dias - e Mark Rutte seguirá sendo primeiro-ministro até que se alcance um acordo possível.

