Ao menos 35 mulheres que voltavam de um casamento foram sequestradas por homens armados no estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, disseram fontes policiais à AFP esta segunda-feira (5).

Este é o maior episódio de uma série de sequestros recentes em todo o país.

"Pessoas suspeitas de serem bandidos armados fizeram uma emboscada e sequestraram cerca de 35 mulheres" que voltavam de um casamento na região de Sabuwa, durante a madrugada de quinta para sexta-feira, disse o porta-voz da polícia, Abubakar Aliyu.

Para o comissário de Segurança Interna do estado de Katsina, Nasiru Muaz, o número de mulheres levadas, que acompanhavam a noiva até sua casa, pode ser maior.

"Os funcionários enviados ao local foram informados de que 53 pessoas foram sequestradas", disse Muaz.

Uma operação policial foi lançada para encontrar as reféns, indicaram as forças de segurança.

Os sequestros para obtenção de resgate são um problema grave na Nigéria, onde gangues, que operam de bases localizadas nas florestas dos estados do noroeste e do centro do país, atuam nas estradas, nas casas das vítimas e até nas escolas.

O presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, chegou ao poder em 2023 com a promessa de resolver a insegurança no país.

Desde o início de seu mandato, 3.964 pessoas foram sequestradas, segundo balanço da consultoria nigeriana SBM Intelligence.

abu-lcm/bc/aa/tt