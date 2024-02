O São Paulo conquistou neste domingo (4) a Supercopa do Brasil, ao vencer o Palmeiras nos pênaltis (4-2), após empate em 0 a 0 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Campeão da Copa do Brasil em 2023, o tricolor paulista, que disputava pela primeira vez a Supercopa, levou a melhor graças a duas defesas do goleiro Rafael, em cobranças de Murilo e Piquerez.

O Palmeiras, campeão do Brasileirão no ano passado, defendia o título da Supercopa.

Este foi apenas o quinto jogo oficial para as duas equipes na temporada (jogaram quatro vezes pelo Campeonato Paulista), que mostraram falta de ritmo comum no início de ano, embora o Palmeiras tenha criado as melhores oportunidades.

Sem Endrick, que está no Pré-Olímpico Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-23, nem Dudu, lesionado, o Verdão foi mais incisivo no primeiro tempo e teve chances de abrir o placar com Rony, Raphael Veiga e Mayke.

Já o São Paulo assustou com chutes de Nikão e Luciano.

Sob o comando do novo técnico, Thiago Carpini, o tricolor manteve o estilo de manter a posse de bola, apesar de não poder contar com Lucas Moura e James Rodríguez, fora de forma.

As chances mais claras do São Paulo foram no segundo tempo, com os argentinos Jonathan Calleri, após um erro do goleiro Weverton, e Giuliano Galoppo, em uma cobrança de falta que passou perto da trave.

Após o 0 a 0 nos 90 minutos, a decisão do título foi para os pênaltis. O São Paulo teve 100% de aproveitamento em suas quatro cobranças: Calleri, Galoppo, Pablo Maia e Michel Araújo.

Pelo Palmeiras, Raphael Veiga e Gabriel Menino marcaram, mas Murilo e Píquerez pararam nas defesas de Rafael.

prb/cb