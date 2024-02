O Atlético (5º) goleou o Mallorca (15º) por 4 a 0 no seu estádio, nesta sexta-feira, na abertura da 23ª rodada de LaLiga, e continua a luta para entrar nos quatro primeiros lugares, que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o time 'rojiblanco' fica dois pontos atrás do Atlético de Madrid (3º) e do Barcelona (4º), que neste fim de semana enfrentam, respectivamente, Real Madrid (1º) e Alavés (11º).

Yuri Berchiche, ex-zagueiro do Paris Saint-Germain, marcou dois gols em quinze minutos (3' e 16').

"Estou muito feliz pelos gols, mas acima de tudo pela vitória", disse Yuri, cujo primeiro gol foi um disparo inesperado da meia-lua após uma cobrança de falta de Nico Williams e o segundo um chute de primeira na área, com muita categoria, após uma cobrança de escanteio.

Gorka Guruzeta (62') e o capitão Iker Muniain (89') deram continuidade à festa em Bilbao, que só foi incompleta porque os irmãos Williams, Nico e Iñaki, terminaram a partida com problemas físicos.

O Athletic tentará recuperá-los a tempo para a visita ao Atlético de Madrid, na quarta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei.

"Nico sentiu um desconforto na virilha... Iñaki acho que não é nada, um desconforto na sola do pé", disse seu técnico Ernesto Valverde.

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Mallorca 4 - 0

- Sábado:

(10h00) Valencia - Almería

(12h15) Granada - Las Palmas

(14h30) Alavés - Barcelona

(17h00) Girona - Real Sociedad

- Domingo:

(10h00) Villarreal - Cádiz

(12h15) Osasuna - Celta Vigo

(14h30) Betis - Getafe

(17h00) Real Madrid - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Sevilla

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 57 22 18 3 1 47 14 33

2. Girona 55 22 17 4 1 52 25 27

3. Atlético de Madrid 47 22 15 2 5 44 24 20

4. Barcelona 47 22 14 5 3 44 29 15

5. Athletic Bilbao 45 23 13 6 4 42 21 21

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Betis 34 22 8 10 4 25 24 1

8. Valencia 32 22 9 5 8 27 26 1

9. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

10. Getafe 29 22 7 8 7 28 30 -2

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 26 22 7 5 10 26 33 -7

13. Rayo Vallecano 24 22 5 9 8 19 28 -9

14. Villarreal 23 22 6 5 11 33 45 -12

15. Mallorca 20 23 3 11 9 19 30 -11

16. Sevilla 17 22 3 8 11 27 36 -9

17. Celta Vigo 17 22 3 8 11 21 32 -11

18. Cádiz 16 22 2 10 10 15 31 -16

19. Granada 11 22 2 5 15 22 44 -22

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

