A Apple anunciou nesta quinta-feira (1º) um crescimento nas vendas pela primeira vez em mais de um ano, ao faturar 119,6 bilhões de dólares (R$ 588 bilhões) no quarto trimestre de 2023, superando as expectativas dos analistas.

As vendas do iPhone representaram 69,7 bilhões de dólares (R$ 342,7 bilhões) no período de outubro a dezembro, de acordo com o relatório divulgado pela empresa de tecnologia após o fechamento dos mercados.

