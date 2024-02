O atacante Ferran Torres, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa direita nesta quarta-feira (31), na vitória do time catalão sobre o Osasuna por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

Após a partida, Ferran passou por exames que constataram a "lesão no bíceps femoral direito", informou o departamento médico do Barça.

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, o jogador caiu no gramado com dores e teve que ser substituído por Fermín López.

O Barcelona não informou o tempo de recuperação, mas segundo a imprensa espanhola, Ferran Torres dificilmente estará de volta a tempo do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Napoli, no dia 21 de fevereiro.

