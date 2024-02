Representantes do governo espanhol e da oposição realizaram, nesta quarta-feira (31), uma primeira reunião em Bruxelas para discutir a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário do país, negociações que continuarão em 12 de fevereiro.

O ministro da Justiça espanhol, Félix Bolaños, e o secretário-geral adjunto do opositor Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons, reuniram-se com a mediação do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

Ao final da reunião, Bolaños e González Pons optaram pela discrição sobre o que foi discutido e qual a metodologia a seguir para resolver a estagnação na renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), cujos membros estão com mandato expirado há cinco anos.

"Estou convencido de que, com a ajuda da Comissão Europeia, temos esta oportunidade, que pode ser a última, de recuperar a normalidade que o país e o próprio CGPJ necessitam", disse Bolaños na saída da reunião.

Por outro lado, González Pons disse sentir estar "muito pessimista" quanto ao resultado das negociações, mas acrescentou que não quer "negar uma oportunidade a este processo de diálogo estruturado que foi aberto, porque vai ao encontro das expectativas que tínhamos".

O comissário Reynders emitiu um breve comunicado para destacar que "todas as partes estão claramente comprometidas em colaborar para garantir a aplicação" da Comissão Europeia à renovação do CGPJ.

As partes concordaram em realizar uma nova reunião no dia 12 de fevereiro em Bruxelas "para fazer um balanço dos debates".

No final de dezembro, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, definiram uma fórmula de mediação por parte da Comissão Europeia.

A princípio, este "diálogo estruturado" para encontrar uma solução não deve durar mais de dois meses, segundo a Comissão Europeia.

ahg/jvb/aa/dd