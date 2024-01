NOTÍCIA PRINCIPAL

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Mediadores internacionais defendem nova trégua para encerrar combates em Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Mediadores internacionais defendem nova trégua para acabar com os combates em Gaza

As negociações para uma nova trégua entre Israel e o Hamas em Gaza continuam nesta terça-feira (30), com o objetivo de pôr fim aos incessantes combates e bombardeios que assolam o território palestino há quase quatro meses.

KHAN YUNIS:

Dentro e fora dos túneis da devastada Khan Yunis, no sul de Gaza

Pilhas de escombros se amontoam junto a edifícios bombardeados em Khan Yunis, a principal cidade do sul da Faixa de Gaza. No meio de uma cratera, fica a entrada de uma rede de túneis do Hamas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

'Não podem fazer eleições sem mim': opositora descarta desistir de candidatura na Venezula

A opositora María Corina Machado descartou na segunda-feira (29) desistir de sua candidatura à presidência, apesar da sentença judicial que a tornou inelegível para as eleições deste ano, o que levou o governo dos Estados Unidos a reativar as sanções contra a mineradora estatal de ouro Minerven.

NOVA YORK:

Escândalos perseguem o prefeito de Nova York

O prefeito de Nova York, Eric Adams, esteve envolvido em uma série de escândalos, incluindo uma acusação de agressão sexual e denúncias de corrupção que poderiam inviabilizar suas ambições políticas.

-- EUROPA

MADRI:

Votação crucial na Espanha sobre anistia para independentistas catalães

Os deputados espanhóis votarão, nesta terça-feira (30), o polêmico projeto de anistia aos independentistas catalães, que poderá, paradoxalmente, ser rejeitado por eles por considerarem que não os protege totalmente de todos os crimes que lhes poderiam ser atribuídos.

BELFAST:

Partido unionista norte-irlandês abre caminho para fim do bloqueio institucional

O Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte abriu a porta para o fim do bloqueio institucional na província ao anunciar, nesta terça-feira (30), um acordo com o governo britânico para a aplicação das regras comerciais pós-Brexit na região.

ATENAS:

Novo prefeito de Atenas quer deixar mais verde a capital de concreto

O novo prefeito de Atenas, Haris Doukas, promete plantar 25.000 árvores nos próximos cinco anos para tentar refrescar essa capital do sul da Europa, densamente povoada e coberta de concreto e que se torna asfixiante no verão.

POKROVSK:

Dar à luz perto do front, desafio em dobro para mães ucranianas

Yana Lyakh não deixa de sorrir nem mesmo para contar uma história que para muitas mulheres seria traumática. Esta ucraniana de 26 anos está grávida de oito meses, seu marido está lutando no front e sua cidade é incessantemente bombardeada por tropas russas.

-- ÁSIA

PEQUIM:

China e EUA iniciam conversas para conter produção de fentanil

Representantes de China e Estados Unidos retomaram, nesta terça-feira (30), em Pequim, as conversas estagnadas para frear a produção de ingredientes usados na droga fentanil, ao mesmo tempo em que buscam reconstruir seus abalados canais de comunicação.

PEQUIM:

O que está em jogo no diálogo entre China e EUA sobre o fentanil

China e Estados Unidos iniciaram conversas, nesta terça-feira (30), pela primeira vez em anos, sobre como frear a produção do opioide sintético fentanil.

SEUL:

Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro

A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro nesta terça-feira (30) em direção a sua costa oeste, informou o Exército da Coreia do Sul, no mais recente teste armamentista executado por Pyongyang.

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI prevê crescimento mundial de 3,1% este ano e recessão na Argentina

Após as turbulências dos últimos anos, a economia mundial caminha para um "pouso suave", com crescimento além do esperado (3,1%) e menor inflação neste ano, estimou nesta terça-feira(30) o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê também uma recessão na Argentina.

BRUXELAS:

Zona do euro evita recessão por pouco

A zona do euro evitou por pouco uma recessão técnica no segundo semestre de 2023, depois de registrar crescimento zero no quarto trimestre e encerrar o ano com um avanço modesto de 0,5%, anunciou nesta terça-feira (30) a agência de estatísticas Eurostat.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ESTREITO DE GERLACHE:

Antártica, o termômetro mundial sobre a contaminação com microplásticos

No frágil e distante ecossistema da Antártica, o pesquisador colombiano Paulo Tigreros submerge uma rede para coletar minúsculas partículas. Ele sabe que a presença de microplásticos em um dos rincões mais bem conservados do mundo é um termômetro sobre a poluição do planeta.

RIO DE JANEIRO:

Aplicativo permite que indígenas da Amazônia enviem mensagens em seus idiomas

Escrever mensagens em seus telefones foi, durante muito tempo, uma dor de cabeça para os povos indígenas da Amazônia. Agora, um aplicativo facilita a sua comunicação, ao colocar seus idiomas nativos ao seu alcance.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

