O ministro iraniano das Relações Exteriores visitou o Paquistão com a missão de aliviar as tensões após os bombardeios dos dois lados da fronteira que colocaram as relações diplomáticas em risco.

O governo paquistanês divulgou fotos e vídeos do ministro iraniano Hossein Amir-Abdollahian em seu desembarque no domingo em Islamabad, onde ele se reunirá com o chanceler Jalil Abbas Jilani e com o primeiro-ministro interino, Anwaar-ul-Haq Kakar.

O Paquistão efetuou no dia 18 de janeiro um bombardeio aéreo contra o que chamou de "alvos militantes" no Irã, dois dias após ataques similares iranianos contra seu território.

Os bombardeios mútuos na região de fronteira do Baluchistão, dividida entre os dois países, provocou tensões em uma região já afetada pela guerra entre Israel e Hamas.

O ataque iraniano, que segundo o Paquistão matou duas crianças, gerou fortes críticas de Islamabad, que convocou seu embaixador em Teerã e impediu o retorno do enviado diplomático iraniano.

O Irã também convocou o encarregado de negócios do Paquistão devido aos ataques de Islamabad, que deixaram pelo menos nove mortos.

Mas os dois países anunciaram pouco depois a decisão de reduzir o conflito e permitir o retorno dos embaixadores aos seus postos.

