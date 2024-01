O Japão anunciou que se junta a outros países na suspensão do financiamento para a agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA), após Israel denunciar que alguns de seus funcionários estiveram envolvidos nos ataques do Hamas em 7 de outubro.

O governo japonês afirmou no domingo (28) à noite que está "extremamente preocupado com a suposta participação do pessoal da UNRWA no ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro do ano passado".

"Em resposta, o Japão decidiu suspender temporariamente o financiamento da UNRWA enquanto a UNRWA investiga o assunto e considera medidas para lidar com as denúncias", indicou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

A agência demitiu vários funcionários após a denúncia israelense e prometeu uma investigação completa, enquanto Israel disse que interromperá a operação da organização na Faixa de Gaza após a guerra.

Estados Unidos, Alemanha e outros países doadores suspenderam o financiamento da UNRWA, que tem sido fundamental nos esforços humanitários em Gaza.

O Japão afirmou que "continuará fazendo esforços diplomáticos persistentes e ativos para melhorar a situação humanitária na Faixa de Gaza e acalmar a situação o mais rápido possível, fornecendo apoio a outras organizações internacionais".

