O duelo entre Lazio e Napoli, de volta da Arábia Saudita onde disputaram a Supercopa da Itália, terminou empatado sem gols, neste domingo, pela 22ª rodada da Serie A.

A Lazio, que na temporada passada terminou em segundo lugar atrás do campeão Napoli, teve a única boa chance da partida, quando Gustav Isaksen disparou por cima do goleiro Pierluigi Gollini.

Com esse empate, o time da capital permanece em sexto lugar com 34 pontos, dois a mais que o Napoli, nono colocado com 32.

Nas demais partidas deste domingo, o destaque foi a interrupção do duelo Monza-Sassuolo no segundo tempo durante cinco minutos para permitir a evacuação de um torcedor do Sassuolo que caiu na arquibancada. Seu estado de saúde não é preocupante, garantiu o clube.

O Monza, que vinha de duas derrotas consecutivas, venceu por 1 a 0 e consolidou sua 12ª posição.

Após a quarta derrota em cinco jogos, o Sassuolo (15º) se aproxima do perigo, já que está apenas um ponto à frente do primeiro time da zona de rebaixamento, o Cagliari (18º).

O Hellas Verona, que empatou em casa com o Frosinone em 1 a 1, saiu desta 18ª colocação e é 16º.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Torino 1 - 2

- Sábado:

Atalanta - Udinese 2 - 0

Juventus - Empoli 1 - 1

Milan - Bologna 2 - 2

- Domingo:

Genoa - Lecce 2 - 1

Hellas Verona - Frosinone 1 - 1

Monza - Sassuolo 1 - 0

Lazio - Napoli 0 - 0

Fiorentina - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Salernitana - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 53 22 16 5 1 36 13 23

2. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

3. Milan 46 22 14 4 4 43 25 18

4. Atalanta 36 21 11 3 7 37 21 16

5. Fiorentina 34 20 10 4 6 29 21 8

6. Lazio 34 21 10 4 7 24 20 4

7. Bologna 33 21 8 9 4 25 20 5

8. Roma 32 21 9 5 7 34 25 9

9. Napoli 32 21 9 5 7 30 25 5

10. Torino 31 21 8 7 6 20 19 1

11. Genoa 28 22 7 7 8 24 26 -2

12. Monza 28 22 7 7 8 21 28 -7

13. Frosinone 23 22 6 5 11 29 41 -12

14. Lecce 21 22 4 9 9 21 31 -10

15. Sassuolo 19 21 5 4 12 26 37 -11

16. Hellas Verona 18 22 4 6 12 20 30 -10

17. Udinese 18 22 2 12 8 23 37 -14

18. Cagliari 18 22 4 6 12 21 38 -17

19. Empoli 17 22 4 5 13 15 36 -21

20. Salernitana 12 21 2 6 13 18 42 -24

