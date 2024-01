A reunião realizada neste domingo (28) em Paris entre os Estados Unidos, Egito, Catar e Israel para um cessar-fogo em Gaza foi "construtiva", afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acrescentando que ainda existiam "desacordos" entre as partes.

Participaram do encontro chefes do Mossad (serviço israelense de inteligência externa) e do Shin Bet (serviço israelense de inteligência interna), indicou o comunicado. As partes "continuarão discutindo esta semana em outras reuniões".

