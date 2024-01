PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: ONU pede garantias para atividades da UNRWA em Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

ONU pede garantias para atividades da UNRWA em Gaza após acusações de Israel

O secretário-geral da ONU pediu garantias à continuidade das operações da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), depois que uma polêmica vinculada aos ataques do Hamas em 7 de outubro provocou a suspensão do financiamento por vários países.

FOTOS, VIDEO

JERUSALÉM:

UNRWA, essencial para milhões de palestinos

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA, na sigla em inglês), abalada por uma polêmica relacionada com o ataque de 7 de outubro, tem sido uma presença essencial para milhões de palestinos desde sua criação em 1949.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

HELSINQUE:

Finlândia vota para presidente em momento de tensão com a Rússia

Os finlandeses comparecem às urnas neste domingo (28) para a eleição presidencial, um cargo que ganhou importância após o aumento da tensão com a vizinha Rússia desde o início da invasão da Ucrânia.

ISTAMBUL:

Ataque contra igreja italiana em Istambul deixa um morto

Uma pessoa morreu neste domingo (28) em uma igreja italiana de Istambul, Turquia, durante um ataque armado no momento em que era celebrada uma missa.

ANTAKYA:

Antiga Antioquia se transforma em cidade de contêineres um ano depois de terremoto

Mevlude Aydin ainda não consegue visitar os túmulos de sua filha, de seu marido e de dezenas de familiares que perdeu no terremoto catastrófico ocorrido na Turquia há um ano.

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS:

MELBOURNE:

Sinner vence Medvedev de virada em 5 sets e conquista na Austrália seu 1º Grand Slam

O número 4 do mundo, Jannik Sinner, depois de estar perdendo por dois sets a zero, reagiu e venceu Daniil Medvedev (N.3) por 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3 na final do Aberto da Austrália e conquistou assim seu primeiro título de Grand Slam neste domingo (28) em Melbourne.

-- FUTEBOL:

