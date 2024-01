O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou neste sábado (27) sua oposição ao plano bipartidário sobre imigração que o presidente Joe Biden prometeu utilizar para "fechar" a fronteira com o México se a situação sair do controle.

Com a imigração no centro da agenda eleitoral nos Estados Unidos e uma revanche entre Biden e Trump que se desenha no horizonte para o pleito de novembro, o projeto está sendo negociado entre um grupo de congressistas conservadores e funcionários governamentais há dois meses.

"O que foi negociado seria - se for aprovado como lei - o conjunto de reformas mais duras e justas para garantir a segurança da fronteira que jamais tivemos em nosso país", afirmou Biden em comunicado na sexta-feira.

"[A lei] me daria, como presidente, uma nova autoridade de emergência para fechar a fronteira quando esta estiver saturada", detalhou. "E se eu tivesse essa autoridade, eu a usaria no dia em que sancionar o projeto de lei", acrescentou o democrata, em um tom incomum para ele.

Trump colocou a imigração como o principal tema de sua campanha para voltar à Casa Branca e se opõe à iniciativa, que poderia chegar ao Senado.

"Um mau acordo fronteiriço é muito pior do que não ter acordo", disse Trump em sua plataforma, Truth Social, neste sábado. É uma "catástrofe iminente", acrescentou.

Por ora, são desconhecidos os detalhes do acordo negociado entre os dois partidos.

Estas negociações são uma tentativa de salvar um pacote de ajuda à Ucrânia que o presidente solicitou ao Congresso, mas que os republicanos condicionam a um endurecimento da política migratória.

bbk/md/mr/dg/rpr