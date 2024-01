O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, apelou aos representantes do governo espanhol e da oposição para iniciarem na próxima semana um "diálogo estruturado" sobre a renovação do Poder Judiciário, anunciou a Comissão Europeia nesta sexta-feira (26).

O cerne do conflito é a estagnação na renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), cujo mandato dos membros expirou há cinco anos.

Os esforços para um acordo político que permitisse a regularização destes mandatos não tiveram sucesso até agora.

A necessidade de resolver esta situação já havia sido mencionada pela Comissão Europeia, órgão Executivo da UE, nos seus relatórios sobre o Estado de Direito nas suas edições de 2022 e 2023.

Em um comunicado, a Comissão anunciou que, sob a liderança de Reynders, "manterá um diálogo estruturado sobre a aplicação da recomendação dos relatórios sobre o Estado de Direito na Espanha de 2022 e 2023".

Este diálogo se concentrará em "resolver um problema que persiste e garantir a implementação" das recomendações.

Uma fonte da Comissão confirmou que a primeira reunião ocorrerá em Bruxelas na quarta-feira da próxima semana.

ahg/eg/aa/tt