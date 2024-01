AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ QUINTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2024

América

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Chanceler da Venezuela, Yvan Gil, e homólogo da Guiana, Hugh Hilton, se encontram -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento no caso de difamação do autor Jean Carroll contra Donald Trump (data final a ser confirmada) - (até 2 de Fevereiro)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Trump e dois de seus filhos por suposta fraude fiscal - (até 31 de Janeiro 2024)

PARK CITY (Estados Unidos) - Festival de Cinema de Sundance 2024 - (até 28)

BRUMADINHO (Brasil) - Tragédia de Brumadinho completa cinco anos -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 11H30

VENEZUELA - Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo - (até 1 de Março 2024)

Antartica (Chile) - Expedição do navio científico ARC Simon Bolivar da Marinha da Colômbia - (até 10 de Fevereiro 2024)

EQUADOR - Equador declara estado de emergência após fuga de 'Fito' da prisão - (até 8 de Março)

BUENOS AIRES (Argentina) - Parlamentares debatem 'projeto geral' de reformas econômicas do governo - (até 15 de Fevereiro)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

PANAMÁ (Panamá) - Seca no Canal do Panamá restringe número de navios na rota e passagem do El Niño pode agravar a situação - (até 31 de Dezembro)

Europa

PARIS (França) - Paris Fashion Week: alta-costura -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Conferência de imprensa da agência espacial japonesa sobre o módulo lunar SLIM - 03H00

SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2024

América

(+) MÉXICO (México) - Marcha por justiça para os 43 estudantes de Ayotzinapa desaparecidos - 20H00

Europa

(+) HAIA (Países Baixos) - CIJ decide caso de genocídio na África do Sul contra Israel -

SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 2024

Mundo

(*) MUNDO - Dia Internacional do Holocausto -

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Carnaval do Rio 2024: o bloco Desliga da Justiça - 09H00

Europa

VENEZA (Itália) - Carnaval de Veneza - (até 7 de Fevereiro)

OSWIECIM (Polónia) - 79º aniversário da libertação do campo de Auschwitz -

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2024

América

MANÁGUA (Nicarágua) - Chanceler da Colômbia visita Nicarágua para discutir implementação de decisão da CIJ -

TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 31)

(+) SANTIAGO (Chile) - Instituto Nacional de Estatísticas divulga números de desemprego no Chile no período outubro-dezembro de 2023 - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 13H00

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) - Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier -

QUARTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 17H30

(+) SANTIAGO (Chile) - Banco Central do Chile divulga relatório sobre taxas de juros - 10H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - IBGE revela taxa de desemprego - dezembro de 2023 - 10H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de juros Selic - 19H00