O número de incêndios florestais ativos em Bogotá e em várias regiões da Colômbia aumentou de quatro para 21, em meio a recordes de temperatura pelo fenômeno El Niño, alertaram as autoridades nesta quarta-feira (24).

"Há 21 (incêndios) ativos em todo o território nacional", anunciou a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) em seu mais recente balanço sobre a emergência.

As autoridades haviam informado apenas quatro incêndios ativos no dia anterior.

Os principais focos que ardem nesta quarta-feira estão localizados em Bogotá e nas localidades de Cumaribo (departamento de Vichada, leste), Guarne (Antioquia, oeste), Tona (Santander, leste), Cesar (Valledupar, norte), Cucutilla (norte de Santander, nordeste) e Duitama e Aquitania (Boyacá, centro).

Segundo a UNGRD, o departamento com maior incidência é Cundinamarca (centro) - do qual Bogotá também é capital - com incêndios em municípios como Nemocón, Tocancipá, Suesca, Sopó e Zipaquirá.

Ecossistemas vitais para o ciclo da água localizados em montanhas altas foram atingidos, como o Páramo de Berlim, em Santander, onde sua tradicional vegetação de frailejones foi consumida pelas chamas.

Em Bogotá, um enorme incêndio arde desde segunda-feira na cadeia montanhosa que faz limite com a cidade a leste, conhecida como Cerros Orientales. Pelo menos 12 hectares de floresta foram afetados.

Animais silvestres foram vistos se abrigando em zonas urbanas próximas.

"Os trabalhos manuais adiantados durante toda a noite permitiram confinar o fogo. Até agora, podemos falar de 70% de controle de incêndio", informou nesta quarta-feira o prefeito Carlos Fernando Galán na rede social X.

A Colômbia enfrenta nos últimos meses uma onda de fortes incêndios florestais pelas altas temperaturas e secas derivadas de El Niño, que se espera que se prolongue até junho agravadas pelo aquecimento global.

Nove municípios do norte, no centro e no leste do país registraram na terça-feira temperaturas recordes de até 40,4°C.

A autoridade climática Ideam colocou sob alarme de incêndio 883 dos 1.101 municípios colombianos, mais da metade (586) em alerta vermelho.

