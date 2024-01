Uma explosão ocorreu nesta quarta-feira (24) perto de um navio na costa do Iêmen, declarou a agência britânica de segurança marítima UKMTO, após múltiplos ataques dos rebeldes iemenitas huthis contra navios mercantes no Mar Vermelho.

A UKMTO indicou que foi informado de uma "explosão a cerca de 100 metros" de um navio, 50 milhas náuticas ao sul do porto iemenita de Moca, às margens do Mar Vermelho.

Não foram registrados danos ou feridos, segundo a mesma fonte, que não especificou a causa da explosão.

Pouco depois, o gigante dinamarquês do transporte marítimo Maersk anunciou que dois navios de sua filial americana que navegavam pelo estreito de Bab el Mandeb, que conecta o Mar Vermelho com o Golfo de Áden, deram meia volta após detectar explosões perto dali.

"Durante o trajeto, os dois navios disseram ter visto explosões perto [da região] e a escolta da Marinha americana também interceptou vários projéteis", disse a Maersk em um comunicado.

Segundo a companhia, a Marinha dos Estados Unidos "obrigou os dois navios a dar meia volta e os escoltou até o Golfo de Áden".

Desde novembro, os rebeldes iemenitas afirmam ter como alvo no Mar Vermelho e no Golfo de Áden navios que consideram ligados a Israel, em "solidariedade" com os palestinos de Gaza. O território se encontra em plena guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas.

Seus ataques obrigaram inúmeras empresas a suspenderem sua passagem por essa via marítima, por onde passa até 12% do comércio mundial.

Os Exércitos do Reino Unido e dos Estados Unidos lançaram bombardeios nas últimas semanas contra posições dos huthis no Iêmen.

Washington afirmou, nesta quarta-feira, ter realizado um novo bombardeio contra esse grupo insurgente. Os huthis advertiram que vão responder a qualquer ataque de britânicos ou de americanos.

Esta organização faz parte daquilo que o Irã apresenta como o "eixo de resistência" contra Israel, que reúne movimentos armados da região como o Hezbollah libanês, o Hamas e outras facções do Iraque e da Síria.

