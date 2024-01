O alemão Alexander Zverev, número 6 do mundo, eliminou o espanhol Carlos Alcaraz (2º) do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (24) e vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (3º) por uma vaga na final do torneio.

No último jogo do dia, Zverev bateu Alcaraz em quatro sets, com parciais de 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4.

Esta foi a primeira vez que o alemão supera um jogador Top 5 em um Grand Slam.

Zverev esteve próximo de selar a vitória em menos de duas horas, quando vencia o terceiro set por 5-2, mas Alcaraz reagiu e faturou a parcial no tiebreak.

No entanto, o alemão não perdeu a concentração e retomou o controle do duelo, quebrando o saque de Alcaraz no quarto set para fazer 5-4 e confirmando seu serviço na sequência para fechar o jogo em três horas e 23 minutos.

"É uma grande honra enfrentar jogadores como ele [Alcaraz] e, quando se está tão perto de vencer, o cérebro se distrai e isso não ajuda", confessou o Zverev. "Mas estou feliz por ter atacado de novo no quarto set e não tê-lo deixado escapar".

O alemão vai disputar na próxima sexta-feira sua sétima semifinal de Grand Slam, a segunda em Melbourne. Até agora, ele só chegou à final do US Open, em 2020.

Seu adversário será o russo Daniil Medvedev, que passou pelo polonês Hubert Hurkacz (9º) com vitória por 3 sets a 2, parciais de 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

"Ele me bateu muitas vezes no último ano, mas talvez esta seja a minha oportunidade", disse Zverev sobre o russo.

- "Estou destruído" -

Duas vezes finalista do torneio, Medvedev precisou de quase quatro horas e meia para bater Hurkacz sob intenso calor em Melbourne.

"Estou tão destruído agora", admitiu Medvedev após a partida. "Sinceramente, notei isso fisicamente já no final do segundo set e disse a mim mesmo para aguentar", acrescentou.

"No quarto set não tinha mais concentração e tive que tentar dar o meu melhor (...) estou feliz por ter conseguido vencer assim", explicou.

A partida colocou frente a frente o polonês, um dos tenistas com melhor serviço do circuito, com o russo, que provavelmente tem uma das melhores devoluções do fundo da quadra.

Na chave feminina, a ucraniana Dayana Yastremska (93ª) fez história ao se classificar às semifinais, nas quais irá enfrentar a chinesa Zhing Qinwen (15ª).

Yastremska passou pela tcheca Linda Noskova (50ª) com vitória por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) e se tornou a primeira jogadora a sair do qualifying e chegar à semifinal do primeiro Grand Slam da temporada desde a australiana Christine Matison, em 1978.

- Zheng Qinwen rumo ao Top 10 -

"É bom fazer história, porque naquela época eu nem tinha nascido (…) estou super feliz", disse a ucraniana logo após o duelo contra Noskova.

"Joguei bem, mas realmente não senti que estivesse fazendo uma partida estupenda", confessou a tenista, que reconheceu que, com todo o cansaço, "o que restava era lutar".

Ela agora terá pela frente a chinesa Zheng Qinwen, que derrotou a russa Anna Kalinskaya em três sets, parciais de 6-7 (4/7), 6-3 e 6-1, e chegou pela primeira vez a uma semifinal de Grand Slam.

Zheng, de 21 anos, confirma desta forma sua ascensão depois de se classificar pela primeira vez às quartas de final de um Major, no US Open de 2023.

"Depois do Aberto da Austrália do ano passado, disse para mim mesma que queria entrar no Top 10 e agora estou aqui, é um momento incrível", disse a jovem chinesa em entrevista após a partida. Ao final do torneio, ela estará entre as dez melhores jogadoras no ranking da WTA.

