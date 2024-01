Quatro incêndios florestais ativos atingiam nesta terça-feira (23) várias regiões da Colômbia, incluindo Bogotá, em meio a uma onda de novos focos causada pelas altas temperaturas resultantes do fenômeno El Niño, informaram autoridades.

"Seis incêndios foram reportados em nível nacional, dos quais três estão ativos", um deles em Bogotá, e dois, no departamento de Vichada, fronteira com a Venezuela, alertou a Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD).

A ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, confirmou na rede social X um quarto incêndio ativo, no Páramo de Santurbán, departamento de Santander (leste).

Na capital, o fogo consome desde a manhã de ontem os Cerros Orientales, cadeia montanhosa que limita a cidade no leste. "Os ventos espalharam o incêndio para uma área maior, ao redor de 12 hectares", informou no fim do dia o prefeito, Carlos Fernando Galán.

"Estamos empregando esforços para que ele não se propague mais para o sul", acrescentou o prefeito. "O Corpo de Bombeiros de Bogotá tem indícios sérios de que esse incêndio aconteceu por causa de uma fogueira."

- Fuga de animais -

A Secretaria do Meio Ambiente alertou para “a deterioração significativa” da qualidade do ar na cidade, de cerca de 8 milhões de habitantes. Animais silvestres se protegem do fogo na parte baixa e urbanizada dos morros, acrescentou a entidade, que divulgou imagens de um quati vagando pelos corredores de uma escola.

Mais de 270 bombeiros, militares e socorristas trabalham nas operações de contenção, apoiados por dois helicópteros equipados com sistemas de descarga de água e drones térmicos, segundo a prefeitura. Outros dois incêndios declarados na véspera em Bogotá foram controlados nas últimas horas, segundo autoridades.

No departamento de Vichada, a UNGRD acrescentou que "há dois incêndios que afetam o Parque Nacional Natural El Tuparro", próximo ao município de Cumaribo, e que a Força Aeroespacial colombiana luta para controlar.

- Alerta vermelho -

De acordo com um balanço oficial, entre os incêndios recentemente extintos um está em Cali, no Valle Del Cauca (sudoeste). Suas causas estão sendo investigadas.

Também no departamento de Santander (leste), onde as chamas consumiram mais de 300 hectares esta semana, foram extintos dois focos nos municípios de Piedecuesta e Floridablanca.

Segundo dados oficiais, entre 3 de novembro e 20 de janeiro ocorreram 237 incêndios no país, mais de 50 deles em 2024, que consumiram 3.523 hectares de vegetação. A autoridade climática Ideam tem sob alerta de incêndio 883 dos 1.101 municípios colombianos, mais da metade deles (582) em alerta vermelho.

arm-jss/atm/lv/gm/dd/tt-lb