Orçamento de aproximadamente 9 bilhões de euros (R$ 48,1 bilhão na cotação atual), previsão de 1 bilhão de telespectadores para a cerimônia de abertura, 13 milhões de refeições - incluindo três milhões de bananas -, 30 mil policiais e voluntários, 10.500 atletas... Esses são alguns números dos Jogos de Paris 2024:

- Atletas: Serão 10.500 nos Jogos Olímpicos, a maioria hospedada na Vila Olímpica, localizada na periferia norte de Paris, em Saint-Denis. Eles competirão em 32 esportes na capital francesa, entre eles as novidades surfe, escalada e breaking.

No total, são 329 provas no programa, com 203 nações convidadas, além dos atletas russos e bielorrussos, que competirão sob bandeira neutra apenas individualmente, ou seja, não participarão dos esportes em equipe.

- Espectadores: Mais de 15 milhões de pessoas são aguardadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, segundo previsões do gabinete de turismo de Paris. Cerca de 12% serão estrangeiros.

Na cerimônia de abertura - pela primeira vez fora de um estádio -, um desfile inédito pelo rio Sena contará com 100 mil espectadores, que pagarão por seus lugares. Milhares de pessoas irão seguir o desfile de locais mais distantes, embora o número permitido ainda não tenha sido definido.

- Ingressos: Considerados caros por alguns - entre 24 euros (R$ 128,50) para algumas provas e 2.700 euros (R$ 14.420) para os lugares mais caros na abertura -, foram vendidos 7,6 milhões de ingressos, do total de 10 milhões previstos para venda.

- Telespectadores: Cerca de 1 bilhão de telespectadores poderão assistir à cerimônia de abertura, com uma centena de barcos transportando as delegações dos países participantes.

- Segurança: 30 mil policiais e guardas, reforçados por 15 mil militares. Entre 17 mil e 22 mil agentes de segurança privada também estão previstos nas sedes olímpicas e nas 'fans zone'.

- Voluntários: Aproximadamente 30 mil estarão presentes para informar e ajudar os espectadores, também para facilitar a rotina dos atletas e para colaborar nos 6 mil testes antidoping esperados.

- Comidas: Estão previstas 13 milhões de refeições, com a promessa de que 80% da comida oferecida tenha sido produzida na França. A lista inclui 3 milhões de bananas!

- Orçamento: Atualmente é de 8,8 bilhões de euros (R$ 47,1 bilhões), segundo o comitê organizador. No entanto, só será possível indicar o custo final após os Jogos.

- Preço da passagem de metrô: De 20 de julho a 8 de setembro, passará para 4 euros (R$ 21,40). Em época normal, o custo é de 2,10 (R$ 11,22).

