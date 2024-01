PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL-HAMAS: Combates se intensificam em Gaza, elevando número de mortos

=== ISRAEL HAMAS ===

FAIXA DE GAZA:

Combates se intensificam em Gaza, elevando número de mortos

O exército israelense continua travando intensos combates em Gaza, onde o Hamas afirma que morreram quase 25.000 pessoas desde o início da guerra, cujas tensões regionais escalaram na Síria com a morte de quatro iranianos em um ataque atribuído a Israel.

(Israel Hamas, Nota-central, 734 palavras, já transmitida)

BEIRUTE:

Telefonemas misteriosos antecedem bombardeios israelenses no sul do Líbano

"Bom dia, senhora, é do banco. A senhora está em casa?". Desde o início das hostilidades entre Israel e o movimento libanês Hezbollah, os moradores do sul do Líbano recebem telefonemas misteriosos momentos antes dos bombardeios.

(Líbano Israel conflito, Ângulo, 663 palavras, já transmitida)

DAMASCO:

Dirigentes iranianos morrem em ataque israelense na Síria

Israel matou, neste sábado, em Damasco, dois dirigentes dos Guardiões da Revolução iranianos e outros dois membros desta força, segundo a imprensa de Teerã, em um ataque que destruiu um prédio residencial de vários andares.

(Síria Israel conflito, Ângulo, 585 palavras, já transmitida)

MITZPE RAMON, Israel:

As soldados israelenses, na linha de frente a guerra em Gaza

Com um fuzil M16 no ombro, Marom patrulha o deserto na fronteira entre Israel e o Egito. Esta soldado de 21 anos, membro do batalhão Bardelas, foi uma das primeiras mulheres israelenses a lutar em Gaza, onde recentemente passou duas semanas.

(Israel Hamas guerra, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Forte tempestade de inverno atinge EUA e deixa dezenas de mortos esta semana

Tempestades implacáveis atingiram os Estados Unidos esta semana e causaram ao menos 50 mortes relacionadas com o clima, informaram as autoridades americanas e veículos de imprensa local na sexta-feira (19), enquanto vastas áreas do país se preparam para novos eventos extremos.

(EUA clima, 423 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

GUAYAQUIL, Equador:

Familiares de traficante equatoriano 'Fito' deportados da Argentina chegam ao Equador

A esposa e três filhos do traficante equatoriano Adolfo Macías, conhecido como "Fito", que fugiu recentemente de um presídio em Guayaquil, chegaram ao Equador na sexta-feira, após serem detidos e expulsos da Argentina.

(Equador argentina violência, 818 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Treze crianças morrem em incêndio de internato na China

Treze crianças morreram no incêndio do dormitório de um internato na região central da China, noticiou um veículo da imprensa estatal neste sábado (20), gerando uma onda de indignação nas redes sociais.

(China incêndio, Central, 433 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Sonda japonesa pode ficar sem energia após pousar na Lua

O Japão se tornou, neste sábado, o quinto país do mundo a conseguir fazer um pouso bem sucedido na Lua, mas sua sonda, SLIM, está ficando sem energia devido a um problema em seu sistema de baterias solares.

(Japão espaço Lua, Central, 672 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

KHAVDA, Índia:

Magnata indiano que fez fortuna com carvão agora aposta em energias renováveis

No deserto perto da fronteira com o Paquistão, Gautam Adani, o magnata mais polêmico da Índia, está construindo o maior parque de energias renováveis do mundo, uma aposta com a qual o homem mais rico da Ásia busca consolidar sua fortuna.

(Eco meio ambiente carvão renováveis, Ângulo, 549 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Economia e em Sociedade, Artes e Ciências

=== ECONOMIA ===

KHAVDA, Índia:

Magnata indiano que fez fortuna com carvão agora aposta em energias renováveis

No deserto perto da fronteira com o Paquistão, Gautam Adani, o magnata mais polêmico da Índia, está construindo o maior parque de energias renováveis do mundo, uma aposta com a qual o homem mais rico da Ásia busca consolidar sua fortuna.

(Eco meio ambiente carvão renováveis, Ângulo, 549 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Do apoio ao ceticismo, bispos se mostram prudentes sobre bênção a casais gays

Entre o apoio compassivo e o ceticismo, Igrejas católicas ao redor do mundo acolheram de diversas maneiras a declaração do Vaticano sobre a bênção dos casais de mesmo sexo, um tema que causa polêmica desde sua publicação, em dezembro.

(Igreja homossexualidade sociedade, 719 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Forte tempestade de inverno atinge EUA e deixa dezenas de mortos esta semana

Tempestades implacáveis atingiram os Estados Unidos esta semana e causaram ao menos 50 mortes relacionadas com o clima, informaram as autoridades americanas e veículos de imprensa local na sexta-feira (19), enquanto vastas áreas do país se preparam para novos eventos extremos.

(EUA clima, 423 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

Sonda japonesa pode ficar sem energia após pousar na Lua

O Japão se tornou, neste sábado, o quinto país do mundo a conseguir fazer um pouso bem sucedido na Lua, mas sua sonda, SLIM, está ficando sem energia devido a um problema em seu sistema de baterias solares.

(Japão espaço Lua, Central, 672 palavras, já transmitida)

KHAVDA, Índia:

Magnata indiano que fez fortuna com carvão agora aposta em energias renováveis

No deserto perto da fronteira com o Paquistão, Gautam Adani, o magnata mais polêmico da Índia, está construindo o maior parque de energias renováveis do mundo, uma aposta com a qual o homem mais rico da Ásia busca consolidar sua fortuna.

(Eco meio ambiente carvão renováveis, Ângulo, 549 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

MELBOURNE:

Chinês abandona, e Alcaraz vai às oitavas na Austrália; Swiatek é eliminada

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, avançou às oitavas de final do Aberto da Austrália após o chinês Snahg Jungcheng (140º) abandonar o duelo entre os dois neste sábado (20), dia que também marcou a eliminação na chave feminina da polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA.

(Tênis Austrália, Central, 512 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

SAN SALVADOR:

Inter Miami de Messi e companhia empata (0-0) com El Salvador em amistoso

O Inter Miami, do craque argentino Lionel Messi, empatou sem gols com a seleção de El Salvador em amistoso realizado nesta sexta-feira (19), no estádio Cuscatlán, em San Salvador.

(Fbl EUA ElSalvador, Nota, 533 palavras, já transmitida)

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com