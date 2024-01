O Paris Saint-Germain venceu o Orléans, clube da terceira divisão francesa, sem muitos problemas neste sábado (4 a 1), e se classificou para as oitavas de final da Copa da França, graças a dois gols e duas assistências de um inspirado Kylian Mbappé.

O craque abriu o placar aos 16 minutos, antes de aumentar a vantagem de pênalti no segundo tempo (63'). Depois, deu assistências a Gonçalo Ramos (72') e ao jovem Senny Mayulu (88'). Nicolas Saint-Ruf marcou o gol de honra do Orléans (86').

Antes da partida, o técnico do PSG, Luis Enrique, tinha mostrado preocupação com o estado do gramado do estádio La Source, totalmente substituído durante uma semana após a descoberta de fragmentos de vidro.

- Maratona de jogos -

O treinador espanhol decidiu enviar a campo praticamente o mesmo setor ofensivo que entrou na fase anterior contra o Revel, time de sexta divisão que os parisienses derrotaram por 9 a 0.

Entre eles estava Kylian Mbappé, que vem enfrentando uma maratona de jogos no calendário apertado de janeiro, menos de um mês antes de receber a Real Sociedad pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Em todo o caso, foi uma vitória confortável para um PSG, que não teve Achraf Hakimi e Lee Kang-in (com Marrocos e Coreia do Sul, respetivamente na Copa Africana de Nações e na Copa da Ásia), Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes (lesionados), Alexandre Letellier (doente), Manuel Ugarte, Gianluigi Donnarumma e Nordi Mukiele (poupados).

Foi, portanto, uma oportunidade para dar minutos a jogadores como Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos e Marco Asensio, tal como já aconteceu contra o Revel.

"Foi um jogo que poderia ter sido complicado, contra um adversário que joga numa divisão inferior, mas pratica um bom futebol. Poderia ter sido difícil se tivéssemos relaxado. O jogo do Revel e este foram jogos muito bons", declarou Luis Enrique.

- Vice-campeão eliminado -

Horas antes, o Nantes, atual vice-campeão da Copa da França, foi eliminado pelo Laval (1 a 0), da da segunda divisão, no estádio de La Beaujoire.

O Laval chegou à vitória graças a um gol aos 15 minutos do segundo tempo de Malik Tchokounté.

"Um choque de realidade", reconheceu o técnico Jocelyn Gourvennec, preocupado com sequência negativa do Nantes.

Por sua vez, o Monaco não deu chance para surpresas e bateu por 3 a 1 o Rodez, da segunda divisão, com hat-trick do atacante Wissam Ben Yedder.

O Nice, atual vice-líder do Campeonato Francês, também avançou, ao derrotar o Bordeaux (2ª divisão) por 3 a 2, fora de casa.

A partida começou com alguns minutos de atraso devido um tumulto nas arquibancadas do estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, entre torcedores das duas equipes.

kn/iga/dr/cb