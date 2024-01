O número de turistas internacionais vai ultrapassar este ano o nível anterior à pandemia da covid-19, graças à recuperação do setor na Ásia e apesar dos conflitos internacionais, previu a Organização Mundial do Turismo (OMT) nesta sexta-feira (19).

Cerca de 1,3 bilhão de turistas viajou para o exterior no ano passado, em torno de 44% a mais do que em 2022 (900 milhões), um número que equivale a 88% do nível em 2019, antes da pandemia, disse a agência da ONU com sede em Madri.

