O Barcelona levou um susto nesta quinta-feira (18) diante do Unionistas de Salamanca, mas acabou se classificando para as quartas de final da Copa do Rei ao vencer o modesto time da terceira divisão espanhola de virada por 3 a 1.

Os donos da casa abriram o placar com um belo chute de primeira de Álvaro Gómez (31'), mas quase no intervalo Ferran Torres empatou para o Barça (45').

No segundo tempo Jules Koundé fez 2 a 1 (69') e Alejandro Balde fechou o placar, garantindo a classificação para os 'blaugranas' (73').

"Sofremos. O gol deles foi um golaço e dificultou as coisas para nós. Mas a equipe ganhou confiança e moral", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, na coletiva de imprensa.

"É mais um troféu, queremos chegar à final e conquistá-lo", garantiu Xavi.

O Barcelona chegou a Salamanca precisando da vitória após a dura goleada (4-1) sofrida na final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, e ficou perto de aprofundar um pouco mais a sua crise.

"Forçamos o Barcelona a usar todos os seus recursos", disse o técnico do Unionistas, Dani Ponz, após a partida.

Os 'Unionistas', que haviam eliminado o Villarreal na fase anterior da Copa do Rei, dominaram o Barça até que, na segunda etapa, Xavi optou por colocar em campo seus melhores jogadores para dar mais criatividade ao time.

Pedri, Ilkay Gundogan e Robert Lewandowski entraram em campo aos 60 minutos de jogo, mas a equipe catalã mostrou mais uma vez os seus problemas diante da baliza adversária contra uma equipe da terceira divisão, muito bem organizada no campo do estádio Reina Sofía, em Salamanca.

- Ferran Torres empata -

O empate do Barça veio após um escanteio do Unionistas em um contra-ataque rápido liderado por Ferran, que ficou frente a frente com Iván Martínez para fazer 1 a 1 com um chute cruzado (45').

Após o intervalo, o Barcelona aumentou sua intensidade, colocando os Unionistas em seu campo, embora continuasse com dificuldade para acertar o gol.

Lewandowski teve a primeira oportunidade num chute da meia lua que foi travado por Iván Martínez. mas o goleiro nada pôde fazer no disparo de fora da área de Jules Koundé, pouco depois (69).

O gol do francês trouxe tranquilidade ao Barcelona que passou a jogar com mais organização até fechar o placar por intermédio de Balde.

O lateral entrou na área e quase sem ângulo mandou para o fundo da rede dos Unionistas (73').

O time da terceira divisão não desistiu de tentar prolongar seu sonho no torneio, mas o Barça, mais tranquilo, administrou os últimos minutos e se garantiu na próxima fase.

O sorteio dos duelos das quartas de final será nesta sexta-feira.

