PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Novos bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos na Faixa de Gaza

PAQUISTÃO IRÃ: Paquistão bombardeia 'esconderijos terroristas' no Irã

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Novos bombardeios israelenses deixam dezenas de mortos na Faixa de Gaza

O movimento islamista Hamas, que governa Gaza, disse que pelo menos 93 pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (18) em bombardeios no sul do território, onde soldados israelenses intensificaram as suas operações militares.

(Gaza conflito Hamas Palestinos Israel, 476 palavras, já transmitida)

=== PAQUISTÃO IRÃ ===

TEERÃ:

Paquistão bombardeia 'esconderijos terroristas' no Irã

O Paquistão bombardeou, nesta quinta-feira (18), "esconderijos terroristas" no Irã, deixando pelo menos nove mortos, dois dias depois de um ataque da República Islâmica contra seu território.

(conflito Paquistão Irã diplomacia, 767 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOA VISTA, Roraima:

Alarme volta a soar para indígenas yanomami

Os garimpeiros ilegais voltaram a depredar a Terra Indígena Yanomami em Roraima, e a crise humanitária continua para esta comunidade, apesar da emergência declarada há um ano pelo governo do presidente Lula.

(Brasil governo minas, 788 palavras, já transmitida)

GUAYAQUIL:

Promotor que investigava ataque a canal de TV no Equador é assassinado

Um promotor antimáfia do Equador que estava investigando o recente ataque armado ao canal de televisão TC foi assassinado nesta quarta-feira (17) na cidade de Guayaquil, marcando uma nova escalada da guerra vivida pelo país com as facções do narcotráfico.

(crime narcotráfico Equador Justiça, 739 palavras, já transmitida)

ROCHESTER, EUA:

Nikki Haley aposta tudo em New Hampshire e denuncia 'caos' de Trump e Biden

A seis dias das primárias republicanas no estado de New Hampshire, Nikki Haley, a única mulher da direita que aspira à Casa Branca, disse na quarta-feira (17) ser o baluarte contra o "caos" de Donald Trump, o grande favorito de seu partido, assim como do presidente Joe Biden.

(EUA eleições política, 771 palavras, já transmitida)

BARRANCABERMEJA, Colômbia:

Guardiões do peixe-boi em busca do resgate de uma espécie que desaparece na Colômbia

Quando os pescadores Álvaro Fabra e Enrique Rivas eram jovens, caçavam peixes-bois no rio Magdalena. Hoje, são guardiões dessa espécie e pedem ajuda pelo WhatsApp para salvá-la da extinção na Colômbia.

(Colômbia clima meio-ambiente animais, 644 palavras, já transmitida)

Também na editoria Sociedade, Artes e Ciências

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia segue a pista dos componentes estrangeiros dos mísseis russos

Especialistas ucranianos examinam os restos de mísseis russos. Seu objetivo: detectar a presença de microeletrônica e de outros componentes que Moscou continua importando, apesar das sanções ocidentais.

(conflito Rússia Ucrânia armamento, a ser transmitida)

LONDRES:

Reino Unido em suspense após misteriosa hospitalização de Kate Middleton

A misteriosa hospitalização de Kate Middleton, esposa do príncipe herdeiro William, chamou a atenção da opinião pública britânica nesta quinta-feira (18), enquanto se aguarda notícias sobre o motivo da internação, após poucos detalhes sobre a sua cirurgia "abdominal".

(GB monarquia saúde, a ser transmitida)

-- ÁSIA

POL-E ALAM, Afeganistão:

Milhões de afegãos passam fome com a chegada do inverno

Khurma emprestou os sapatos de sua vizinha para ir até Pol-e Alam buscar uma modesta ajuda para que afegãos vulneráveis sobreviverem ao rigoroso inverno.

(pobreza saúde Afeganistão, 646 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

WASHINGTON:

EUA lança novos bombardeios contra rebeldes huthis no Iêmen

O Exército dos Estados Unidos bombardeou nesta quinta-feira (18) 14 mísseis que estavam prontos para serem lançados no Iêmen, de onde os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, realizam ataques ao tráfego marítimo internacional no Mar Vermelho.

(EUA conflito GB Iêmen, 626 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BARRANCABERMEJA, Colômbia:

Guardiões do peixe-boi em busca do resgate de uma espécie que desaparece na Colômbia

Quando os pescadores Álvaro Fabra e Enrique Rivas eram jovens, caçavam peixes-bois no rio Magdalena. Hoje, são guardiões dessa espécie e pedem ajuda pelo WhatsApp para salvá-la da extinção na Colômbia.

(Colômbia clima meio-ambiente animais, 644 palavras, já transmitida)

XANGAI:

Criativos e motivados, idosos buscam o amor em Xangai

Todas as terças-feiras centenas de aposentados se reúnem na cafeteria de uma loja de móveis e decoração Ikea em Xangai, com a esperança de encontrar um companheiro, se apaixonar e romper a solidão que invade o último trecho de suas vidas.

(demografia China lazer, 500 palavras, a ser transmitida)

PARK CITY, EUA:

Pedro Pascal e Kristen Stewart lideram festival de Sundance 2024

Os atores Pedro Pascal e Kristen Stewart, assim como os aclamados diretores Richard Linklater e Steven Soderbergh, estão na lista de estrelas que estão nas montanhas de Utah nesta quinta-feira (18) para o início da 40ª edição do Festival de Cinema de Sundance.

(EUA Sundance entretenimento cinema, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com