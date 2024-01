PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel intensifica seus ataques a Gaza após acordo de entrega de ajuda

DAVOS ARGENTINA: Presidente argentino Milei defenderá suas medidas ultraliberais em Davos 'contaminada'

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel intensifica seus ataques a Gaza após acordo de entrega de ajuda

Israel intensificou, nesta quarta-feira (17), os seus bombardeios no sul da Faixa de Gaza, devastada pela guerra com o Hamas, onde espera-se a entrega de medicamentos aos reféns israelenses em troca de ajuda humanitária aos habitantes de Gaza, no âmbito de um novo acordo.

(conflito Palestinos diplomacia Israel)

JERUSALÉM:

Mãe de refém, sem rancor dos soldados israelenses que mataram seu filho em Gaza

Um mês depois da morte de seu filho, Yotam, refém do Hamas abatido por erro por soldados israelenses na Faixa de Gaza, Iris Haim se tornou um símbolo em Israel.

(Gaza conflito Hamas Palestinos reféns Israel)

=== DAVOS ARGENTINA ===

DAVOS:

Presidente argentino Milei defenderá suas medidas ultraliberais em Davos 'contaminada'

O presidente argentino, Javier Milei, autodenominado "anarcocapitalista", falará nesta quarta-feita (17) à elite mundial em Davos (Suíça), onde tentará restaurar a confiança em seu país e inserir "ideias de liberdade" em um ambiente que considera "contaminado" por ideias "socialistas".

(Davos Argentina diplomacia cúpula política economia)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

ATKINSON, Estados Unidos:

Em plena corrida pelas primárias, Trump volta hoje aos tribunais

Um dia depois de sua contundente vitória em Iowa, Donald Trump começou, na terça-feira (16), a cortejar os eleitores do estado de New Hampshire, mas, nesta quarta (17), volta para Nova York, onde comparecerá a uma audiência judicial de um caso de difamação apresentado por uma jornalista que já conseguiu derrotá-lo em outro processo no ano passado.

(EUA justiça eleições política Mulheres)

ACHOCALLA, Bolívia:

Fabricante de brinquedos boliviano cria e fornece próteses 3D para pobres amputados

Cercado por próteses, plantas e dinossauros em 3D, Roly Mamani verifica o braço que projetou para um jovem amputado devido a um choque elétrico. Há alguns anos, o engenheiro direcionou sua criatividade como fabricante de brinquedos para reparar a vida de amputados pobres na Bolívia.

(Bolívia brinquedos prótese)

-- EUROPA

MADRI:

Controvérsia na Espanha por concessões migratórias a partido que Sánchez acusou de 'xenofobia'

As concessões migratórias do presidente do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, a um partido separatista catalão, o qual acusou de "xenofobia" no passado, provocaram uma tempestade política e mostraram a fragilidade do apoio que o mantém no poder.

(governo política Espanha migração)

ISTAMBUL:

Primeiro turco no espaço, símbolo do orgulho do país e das ambições de Erdogan

"Sinta-se orgulhosa, Turquia!". O voo previsto para esta quarta-feira (17) do primeiro astronauta turco à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) é motivo de orgulho para o país e também reflete as ambições de seu presidente.

(aeronáutica espaço Turquia ISS)

VLISSINGEN, Países Baixos:

Porto da Antuérpia apreendeu recorde de 116 toneladas de coca em 2023

O porto belga da Antuérpia, uma das principais portas de entrada dos cartéis sul-americanos de drogas na Europa, interceptou um volume recorde de cocaína em 2023, no total de 116 toneladas.

(Bélgica AmLat crime narcotráfico)

-- ÁSIA

ISLAMABAD:

Paquistão acusa Irã de bombardear seu território

O Paquistão denunciou, nesta quarta-feira (17), a morte de duas crianças em um bombardeio aéreo do Irã, após ataques semelhantes de Teerã no Iraque e Síria contra o que definiu como "grupos terroristas anti-iranianos".

(conflito Paquistão Irã)

PEQUIM:

Declínio demográfico da China acelera em 2023

A população da China diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (17), o que demonstra uma aceleração da crise demográfica neste país após mais de seis décadas de forte crescimento.

(demografia China população)

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Economia da China registra um dos piores crescimentos em décadas

A economia da China registrou um crescimento de 5,2% em 2023, um dos piores em mais de três décadas, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira, refletindo um país que enfrenta uma grave crise imobiliária, um consumo fraco e uma turbulência global.

(China índices crescimento economia)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

O luxo e o mistério da alta costura invadem as plataformas televisivas

Os fãs de história da moda têm duas datas importantes nas próximas semanas: a série espanhola "Balenciaga", que estreia nesta sexta-feira na Disney+, e a americana "The New Look", sobre a Christian Dior, a partir de 14 de fevereiro na Apple TV.

(televisão história França Espanha moda)

=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

