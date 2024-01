Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo que ficou três anos e meio afastada das quadras e voltou no meio do ano passado depois de ter se tornado mãe de dois filhos, foi eliminada na segunda rodada do Aberto da Austrália pela russa Maria Timofeeva por 1-6, 6-4 e 6-1 nesta quarta-feira (17).

Wozniacki começou bem, vencendo o primeiro set por 6-1 e depois, chegou a ficar em vantagem no segundo set (2-0) e no terceiro (1-0). Mas Timofeeva reagiu nas duas ocasiões e venceu seis games seguidos no set decisivo.

"Estou um pouco sem palavras agora", disse Timofeeva após o triunfo. "Foi uma honra para mim jogar aqui contra Caroline. Entrei no jogo sem quaisquer expectativas, apenas para mostrar do que sou capaz. Aproveitei cada segundo", comemorou a russa.

A dinamarquesa de 33 anos deixa o torneio em Melbourne após pelo menos vencer na estreia, algo que Naomi Osaka e Angelique Kerber, ambas também ex-número 1 do mundo que acabaram de voltar da maternidade, não conseguiram, ao serem eliminadas logo na estreia.

Agora mãe de dois filhos pequenos, Wozniacki voltou às competições em meados de 2023 e depois avançou até as oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos.

Ela então não jogou mais nenhuma partida até o início de janeiro.

Timofeeva, que disputa seu primeiro Grand Slam aos 20 anos, enfrentará a brasileira Beatriz Haddad Maia (12ª) ou outra jovem russa, Alina Korneeva, de 16 anos (179ª), por uma vaga nas oitavas de final.

