As Forças Armadas americanas disseram nesta terça-feira (16) que apreenderam peças de mísseis iranianos enviadas aos rebeldes huthis no Iêmen, na primeira operação desse tipo desde que os ataques huthis a navios de carga começaram no ano passado.

Uma nota do Comando Central militar dos Estados Unidos (USCENTCOM, na sigla em inglês) indicou que, entre outros, "componentes de mísseis balísticos e de cruzeiro" foram confiscados em uma embarcação que viajava pelo Mar Arábico.

"Esta é a primeira apreensão de armas convencionais avançadas (ACW) letais fornecidas pelo Irã aos huthis desde o início dos ataques huthis a navios mercantes em novembro de 2023", afirmou o comando.

