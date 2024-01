O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid será o ponto alto das oitavas de final da Copa do Rei, que serão disputadas entre terça e quinta-feira, uma rodada em que o Barcelona e seu técnico, Xavi Hernández, não terão margem de erro.

Os grandes rivais da capital espanhola já se enfrentaram na quarta-feira da semana passada, pelas semifinais da Supercopa, com a vitória por 5 a 3 do time merengue na prorrogação.

E o duelo pela Copa do Rei, no estádio Metropolitano, não será o último clássico da temporada, já que ambos voltam a se enfrentar no dia 4 de fevereiro, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

No primeiro turno, o Atlético venceu por 3 a 1 jogando em casa, na única derrota do Real Madrid na temporada, contando todas as competições. No domingo, o time do técnico Carlo Ancelotti conquistou a Supercopa com uma goleada por 4 a 1 sobre o Barcelona.

O Barça, e especialmente Xavi, vem sendo cada vez mais questionado e um novo tropeço na quinta-feira contra o modesto Unionistas de Salamanca, da terceira divisão, poderia ser fatal para o futuro do técnico 'blaugrana'.

O time catalão, no entanto, terá a dificuldade de disputar o duelo fora de casa, num estádio que está longe de ter a estrutura com as quais está acostumado e onde o Villarreal foi eliminado na fase anterior.

Além do Unionistas, só outra equipe que não pertence à elite do futebol espanhol está nas oitavas da Copa do Rei: o Tenerife, da segunda divisão, que vai enfrentar o Mallorca.

Todos os outros duelos serão entre times da primeira divisão.

O Girona, que lidera LaLiga ao lado do Real Madrid e é sensação da temporada, recebe o Rayo Vallecano. Também se destacam os confrontos entre Athletic Bilbao e Alavés e entre Osasuna e Real Sociedad.

Os demais jogos das oitavas de final serão entre Valencia e Celta de Vigo e entre Getafe e Sevilla, que irão reeditar a final do torneio de 2007, vencida pelo time da Andaluzia.

-- Programação das oitavas de final da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(16h00) Getafe - Sevilla

(17h00) Athletic Bilbao - Alavés

(18h00) Tenerife (2ª) - Mallorca

- Quarta-feira:

(16h00) Valencia - Celta de Vigo

(17h00) Osasuna - Real Sociedad

(17h30) Girona - Rayo Vallecano

- Quinta-feira:

(15h30) Unionistas de Salamanca (3ª) - Barcelona

(17h30) Atlético Madrid - Real Madrid

NOTA: as oitavas de final da Copa do Rei são disputadas em jogo único na casa do primeiro time citado.

