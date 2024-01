Segundo um relatório independente publicado nesta segunda-feira (15), a polícia e as autoridades foram denunciadas por não conseguirem proteger dezenas de menores que, por anos, foram vítimas de uma rede de pedofilia no norte do Reino Unido.

O documento, que abrange o período de 2004 a 2013, detalha como as primeiras revelações sobre possíveis violências sexuais contra jovens em Rochdale "foram ignoradas" - pelo menos até 2007.

Naquele ano, a polícia de Manchester e as autoridades foram alertadas sobre atos cometidos por um "grupo criminoso organizado", composto principalmente por homens originários do sudeste asiático contra jovens brancas de ambientes desfavorecidos.

O relatório destacou que, embora tenham sido abertas investigações e prisões tenham sido efetuadas, a polícia e as autoridades de Rochdale "falharam" várias vezes em implementar medidas para identificar o alcance dos crimes.

Até agora, a Justiça condenou 42 homens por violências sexuais contra 13 crianças. No entanto, o relatório identifica 96 indivíduos que ainda representam uma ameaça.

O documento descreve casos de meninas de 12 ou 13 anos drogadas e violentadas por diferentes homens, que pagavam por isso, em quartos localizados na parte superior de lojas.

"Durante o período desta investigação, a polícia de Greater Manchester e a Câmara Municipal de Rochdale não priorizaram a proteção dos menores", afirmou o autor do relatório, Malcolm Newsam.

O prefeito de Greater Manchester, Andy Burnham, encomendou a pesquisa independente após a exibição de um documentário da BBC, em 2017, que denunciava as falhas da polícia, com base em depoimentos de uma assistente social e uma mulher policial.

mhc/gmo/bds/sag/meb/ms/aa