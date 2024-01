O Bayer Leverkusen conseguiu a vitória no quinto minuto dos acréscimos com um gol do argentino Exequiel Palacios, neste sábado (13) em sua visita ao Augsburg (1-0) e conquistou assim o título simbólico de 'campeão de inverno' da Bundesliga.

Com esta vitória na 17ª rodada, que encerra o primeiro turno, o Leverkusen soma 45 pontos, quatro a mais que o Bayern de Munique (2º), que havia vencido o Hoffenheim (8º) por 3 a 0 na sexta-feira em casa, na Allianz Arena.

Porém, o Bayern tem um jogo a menos, que disputará em 24 de janeiro, em casa, contra o Union Berlin, porque não pôde ser realizado no dia 2 de dezembro devido a uma forte nevasca.

O 'Werkself' de Xabi Alonso triunfou neste sábado sem o nigeriano Victor Boniface, seu atacante com melhor desempenho e artilheiro da equipe. Lesionado nos adutores, ele foi operado e só voltará a jogar em abril.

- Terceiro melhor primeiro turno -

O treinador espanhol tampouco pôde contar com os outros três jogadores convocados para a Copa Africana: Edmond Tapsoba, do Burkina Faso, Odion Koussounou, da Costa do Marfim, e Amine Adli, convocado pela seleção marroquina.

Com domínio na partida, o Leverkusen acabou sendo premiado nos segundos finais graças a Palacios, que controlou com categoria de pé direito e marcou com o esquerdo de dentro da área fechando uma jogada desesperada de ataque da sua equipe após um cruzamento de Álex Grimaldo.

"Não deixamos de acreditar, tivemos chances e situações de gol. O tempo estava se esgotando e mantivemos a esperança até o último segundo", disse o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, em entrevista à Sky.

Com 45 pontos em 17 jogos, o Leverkusen obtém assim o terceiro melhor primeiro turno da história da Bundesliga. Apenas o Bayern de Munique, com Pep Guardiola no comando entre 2013 e 2016, teve melhor desempenho: 47 pontos em 2013-2014, 46 em 20115-2016 e 45 em 2014-2015.

- Leipzig se distancia da briga -

Levando em conta todas as competições, o retrospecto da equipe de Xabi é ainda melhor. Superou as três primeiras fases da Copa da Alemanha e venceu todos os seis jogos da Liga Europa. Um total de 23 vitórias e três empates.

Atrás da dupla do topo da tabela, o Leipzig (4º) se distanciou do Leverkusen ao perder em casa por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt (5º). Está a 12 pontos do primeiro colocado.

O Borussia Dortmund, que neste sábado visita o lanterna Darmstadt, pode ficar três pontos atrás do Leipzig em caso de vitória.

O Stuttgart, terceiro e a onze pontos do Leverkusen, joga no domingo fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach (12º).

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Hoffenheim 3 - 0

- Sábado:

Colônia - Heidenheim 1 - 1

Mainz - Wolfsburg 1 - 1

Freiburg - Union Berlín 0 - 0

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0 - 1

Augsburg - Bayer Leverkusen 0 - 1

Darmstadt - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) Bochum - Werder Bremen

(13h30) B. Mönchengladbach - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 45 17 14 3 0 47 12 35

2. Bayern de Munique 41 16 13 2 1 52 15 37

3. Stuttgart 34 16 11 1 4 37 19 18

4. RB Leipzig 33 17 10 3 4 38 18 20

5. Eintracht Frankfurt 27 17 7 6 4 27 20 7

6. Borussia Dortmund 27 16 7 6 3 30 25 5

7. Freiburg 25 17 7 4 6 21 26 -5

8. Hoffenheim 24 17 7 3 7 32 33 -1

9. Heidenheim 21 17 6 3 8 26 33 -7

10. Wolfsburg 20 17 6 2 9 21 28 -7

11. Augsburg 18 17 4 6 7 24 32 -8

12. B. Mönchengladbach 17 16 4 5 7 31 35 -4

13. Werder Bremen 16 16 4 4 8 23 30 -7

14. Bochum 16 16 3 7 6 18 33 -15

15. Union Berlín 14 16 4 2 10 17 31 -14

16. Mainz 11 17 1 8 8 14 29 -15

17. Colônia 11 17 2 5 10 11 29 -18

18. Darmstadt 10 16 2 4 10 20 41 -21

./bds/tba/pm/mcd/aam