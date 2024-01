A Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano, visita o Monza (11º) neste sábado (13), pela 20ª rodada, sem o direito de tropeçar para não correr o risco de perder a liderança isolada da tabela.

Depois da vitória suada sobre o Hellas Verona (18º), a Inter manteve dois pontos de vantagem sobre a vice-líder Juventus, que aguarda um vacilo do time de Milão para tentar acirrar ainda mais a luta pelo 'Scudetto'.

Semifinalista da Copa da Itália, após se classificar com uma goleada por 4 a 0 sobre o Frosinone, a Juve recebe na próxima terça-feira o Sassuolo (14º), no jogo que fecha a rodada.

Ausentes do confronto de quinta-feira pela 'Coppa', Federico Chiesa e Adrien Rabiot podem voltar contra o Sassuolo, que no primeiro turno do campeonato derrotou a 'Velha Senhora' por 4 a 2 e é único time que conseguiu bater a Inter como visitante (2 a 1).

Por sua vez, o Milan, terceiro colocado a nove pontos dos 'nerazzurri', recebe no domingo a Roma (8ª), enquanto o Napoli (9º), que vem de uma dura derrota por 3 a 0 para o Torino (10º), precisa reagir contra a lanterna Salernitana para não agravar a crise e aumentar a pressão sobre o técnico Walter Mazzarri.

-- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(11h00) Napoli - Salernitana

Genoa - Torino

(14h00) Hellas Verona - Empoli

(16h45) Monza - Inter

- Domingo:

(08h30) Lazio - Lecce

(11h00) Cagliari - Bologna

(14h00) Fiorentina - Udinese

(16h45) Milan - Roma

- Segunda-feira:

(16h45) Atalanta - Frosinone

- Terça-feira:

(16h45) Juventus - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 48 19 15 3 1 44 9 35

2. Juventus 46 19 14 4 1 29 12 17

3. Milan 39 19 12 3 4 35 20 15

4. Fiorentina 33 19 10 3 6 27 19 8

5. Bologna 32 19 8 8 3 22 16 6

6. Atalanta 30 19 9 3 7 30 21 9

7. Lazio 30 19 9 3 7 23 20 3

8. Roma 29 19 8 5 6 31 21 10

9. Napoli 28 19 8 4 7 28 24 4

10. Torino 27 19 7 6 6 18 18 0

11. Monza 25 19 6 7 6 19 20 -1

12. Genoa 21 19 5 6 8 20 24 -4

13. Lecce 21 19 4 9 6 20 25 -5

14. Sassuolo 19 19 5 4 10 26 33 -7

15. Frosinone 19 19 5 4 10 25 34 -9

16. Udinese 17 19 2 11 6 19 30 -11

17. Cagliari 15 19 3 6 10 17 32 -15

18. Hellas Verona 14 19 3 5 11 16 26 -10

19. Empoli 13 19 3 4 12 10 33 -23

20. Salernitana 12 19 2 6 11 16 38 -22

