O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade de um atentado com bomba no leste de Cabul que matou três pessoas, o segundo perpetrado esta semana pela organização na capital do Afeganistão.

O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, disse que três pessoas foram mortas e quatro feridas por uma bomba no leste da capital na terça-feira.

O EI assumiu a responsabilidade pelo ataque em seu canal Telegram. Na mensagem afirmam ter detonado “um dispositivo explosivo em um veículo que transportava trabalhadores da prisão de Pul-e-Charki” e ter matado quase dez pessoas.

O grupo jihadista também assumiu no sábado a responsabilidade por uma explosão em um veículo que matou pelo menos cinco pessoas em um bairro xiita de Cabul.

O número de ataques no Afeganistão diminuiu drasticamente desde que os talibãs encerraram sua insurgência e chegaram ao poder em agosto de 2021, mas grupos armados como o EI continuam a ser uma ameaça.

