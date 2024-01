Os exércitos britânico e americano repeliram "o maior ataque" até agora de rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, anunciou nesta quarta-feira o ministro da Defesa britânico, Grant Shapps.

"Durante a noite", o navio britânico HMS Diamond, juntamente com navios de guerra americanos, "repeliram com sucesso o maior ataque até agora no Mar Vermelho por parte dos huthis, apoiados pelo Irã", escreveu o ministro na rede social X.

