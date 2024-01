O partido do ex-primeiro-ministro do Butão Tshering Tobgay ganhou as eleições legislativas desta terça-feira (9), ao conquistar quase dois terços dos assentos no Parlamento, informou a mídia local com base em resultados preliminares.

O Partido Democrático do Povo de Tobgay "ganhou as eleições gerais da Assembleia Nacional de 2024 om 30 assentos", enquanto o Partido Tendrel do Butão obteve as 17 cadeiras restantes, informou o jornal The Bhutanese.

A Comissão Eleitoral, que publicará os resultados finais da votação na quarta-feira (10), não confirmou imediatamente a informação.

Tobgay, de 58 anos, foi primeiro-ministro de 2013 a 2018.

As eleições foram dominadas pelos desafios econômicos que colocam em questão a política tradicional do país de dar prioridade à "Felicidade Nacional Bruta" em detrimento do crescimento.

Ambos partidos estão comprometidos com a filosofia consagrada na Constituição de medir o sucesso do governo pela "felicidade e bem-estar da população". Mas o fraco crescimento econômico e o desemprego entre a população jovem levaram-nos a repensar suas prioridades.

O desemprego juvenil chegou aos 29%, segundo o Banco Mundial, enquanto o crescimento econômico mal registrou a média de 1,7% nos últimos cinco anos.

