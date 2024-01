O Manchester United, vice-campeão da última edição, iniciou seu ano de 2024 superando a terceira rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup), com vitória por 2 a 0 nesta segunda-feira (8) sobre o Wigan, time da terceira divisão.

Os gols foram marcados por dois jogadores portugueses: Diogo Dalot, aos 22 minutos, e Bruno Fernandes, no segundo tempo (74'), de pênalti.

Os atacantes dos 'Red Devils', muitas vezes criticados pelo seu mau desempenho, perderam inúmeras oportunidades no DW Stadium.

O dinamarquês Rasmus Hojlund (29') e o argentino Alejandro Garnacho (40') chegaram a mandar bolas no travessão.

A vitória em Wigan, apesar de não ter acontecido com grande brilho, dá algum fôlego ao técnico holandês do United, Erik Ten Hag, depois de um mau final de 2023 (duas vitórias, um empate e cinco derrotas durante o mês de dezembro).

Na quarta fase - 16-avos de final - o Manchester United visitará no final de janeiro o Newport (da 4ª divisão) ou o Eastleigh (da 5ª), que antes terão que disputar uma partida de desempate, o 'replay'.

O sorteio realizado nesta segunda-feira foi, portanto, brando com o Manchester United, mas mais duro com as outras equipes, proporcionando sobretudo dois jogos explosivos: Tottenham-Manchester City e Chelsea-Aston Villa.

-- Resultados da 3ª fase (32-avos de final) da Copa da Inglaterra com presença de times da 1ª divisão:

- Quinta-feira:

Crystal Palace - Everton 0 - 0

- Sexta-feira:

Brentford - Wolverhampton 1 - 1

(+) Fulham - Rotherham United (2ª) 1 - 0

(+) Tottenham - Burnley 1 - 0

- Sábado:

Sunderland (2ª) - (+) Newcastle 0 - 3

Gillingham (4ª) - (+) Sheffield United 0 - 4

Queens Park Rangers (2ª) - (+) Bournemouth 2 - 3

Stoke (2ª) - (+) Brighton 2 - 4

Middlesbrough (2ª) - (+) Aston Villa 0 - 1

(+) Chelsea - Preston North End (2ª) 4 - 0

- Domingo:

Nottingham - Blackpool (3ª) 2 - 2

(+) Manchester City - Huddersfield (2ª) 5 - 0

Luton Town - Bolton (3ª) 0 - 0

West Ham - Bristol City (2ª) 1 - 1

Arsenal - (+) Liverpool 0 - 2

- Segunda-feira:

Wigan (3ª) - (+) Manchester United 0 - 2

(+) classificados para a próxima fase.

Os duelos que terminarem empatado deverão twer um jogo extra ('replay') em meados de fevereiro no estádio da equipe que nesta ocasião foi visitante.

-- Duelos dos 16-avos de final que serão disputados no final de janeiro, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira:

Watford (2ª) - Southampton (2ª)

Blackburn Rovers (2ª) - Wrexham AFC (4ª)

Bournemouth (1ª) - Swansea (2ª)

West Bromwich Albion (2ª) - Brentford (1ª) ou Wolverhampton (1ª)

West Ham (1ª) o Bristol (2ª) - Nottingham Forest (1ª) ou Blackpool (3ª)

Leicester City (2ª) - Hull City (2ª) ou Birmingham City (2ª)

Sheffield Wednesday (2ª) - Coventry City (2ª)

Chelsea (1ª) - Aston Villa (1ª)

Ipswich Town (2ª) - Maidstone United (6ª)

Liverpool (1ª) - Norwich City (2ª) ou Bristol Rovers (3ª)

Tottenham (1ª) - Manchester City (1ª)

Leeds United (2ª) - Plymouth Argyle (2ª)

Crystal Palace (1ª) ou Everton (1ª) - Luton (1ª) ou Bolton (3ª)

Newport (4ª) ou Eastleigh (5ª) - Manchester United (1ª)

Sheffield United (1ª) - Brighton (1ª)

Fulham (1ª) - Newcastle (1ª)

