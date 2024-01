O alemão Alexander Zverev subiu para a sexta posição do ranking da ATP, superando o grego Stefanos Tsitsipas, enquanto o australiano Alex de Minaur entrou no Top 10, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (8).

Esta é a primeira vez que De Minaur, de 24 anos, aparece entre os dez melhores tenistas do circuito.

O australiano chegou na semana passada às semifinais da United Cup, competição mista por equipes que terminou com o título da Alemanha, liderada por Zverev.

O espanhol Rafael Nadal, que voltou às quadras no ATP 250 de Brisbane depois de quase um ano sem jogar, subiu 221 posições no ranking e agora é o número 451, após chegar às quartas de final.

No domingo, Nadal anunciou que não vai disputar o Aberto da Austrália, que começa no dia 14 de janeiro, devido a uma lesão muscular.

O brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP é Thiago Wild, na 78ª posição.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 11.055 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.855

3. Daniil Medvedev (RUS) 7.555

4. Jannik Sinner (ITA) 6.490

5. Andrey Rublev (RUS) 5.010

6. Alexander Zverev (ALE) 4.275 (+1)

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.025 (-1)

8. Holger Rune (DIN) 3.815

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.320

10. Alex De Minaur (AUS) 2.950 (+2)

11. Casper Ruud (NOR) 2.910

12. Taylor Fritz (EUA) 2.840 (-2)

13. Grigor Dimitrov (BUL) 2.775 (+1)

14. Tommy Paul (EUA) 2.665 (-1)

15. Karen Khachanov (RUS) 2.475

16. Ben Shelton (EUA) 2.145 (+1)

17. Frances Tiafoe (EUA) 2.100 (-1)

18. Nicolás Jarry (CHI) 1.830 (+1)

19. Cameron Norrie (GBR) 1.810 (-1)

20. Adrian Mannarino (FRA) 1.765 (+2)

...

78. Thiago Seyboth Wild (BRA) 714 (+1)

...

451. Rafael Nadal (ESP) 95 (+50)

