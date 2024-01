PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ANIVERSÁRIO ATAQUE BRASÍLIA: Lula enaltece a democracia em primeiro aniversário de ataques em Brasília

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Blinken viaja a Israel para negociações difíceis sobre Gaza

=== ANIVERSÁRIO ATAQUE BRASÍLIA ===

BRASÍLIA:

Lula enaltece a democracia em primeiro aniversário de ataques em Brasília

"Democracia intacta": com este lema Lula marca o primeiro aniversário do ataque de manifestantes de extrema direita às sedes dos Três Poderes em Brasília, do qual acusa seu antecessor Bolsonaro, investigado pela Justiça como possível instigador.

(Brasil justiça política)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

TEL AVIV:

Blinken viaja a Israel para negociações difíceis sobre Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta segunda-feira (8) para Israel, onde terá difíceis negociações sobre a guerra em Gaza, entre receios de que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio.

(EUA Gaza conflito Hamas Palestinos diplomacia refugiados Israel)

FAIXA DE GAZA:

Al Jazeera anuncia morte de dois jornalistas em um bombardeio israelense em Gaza

A rede de televisão Al Jazeera anunciou no domingo (7) que dois de seus jornalistas palestinos morreram em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza.

(conflito mídia Palestinos Israel)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GUAYAQUIL:

Equador procura líder preso de principal gangue criminosa

As autoridades equatorianas não conseguem descobrir o paradeiro de "Fito", líder da principal gangue criminosa do país, preso na cidade de Guayaquil, informou o comandante da polícia no domingo (7).

(Equador crimeorganizado justiça governo prisioneiros militares polícia prisão narcotráfico)

-- EUROPA

MOSCOU:

Rússia retira centenas de moradores de cidade fronteiriça devido a bombardeios ucranianos

A Rússia anunciou, nesta segunda-feira (8), a retirada de centenas de habitantes de Belgorod, uma medida sem precedentes em quase dois anos de conflito para esta cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, que nos últimos dias tem sido alvo de bombardeios das forças de Kiev.

(conflito Rússia Ucrânia)

OSLO:

Neonazista preso processa Estado norueguês por detenção em solitária

O neonazista Anders Behring Breivik, que matou 77 pessoas em 2021, processou mais uma vez o Estado norueguês por sua prisão em regime de isolamento.

(justiça prisioneiros Noruega direitos prisão)

-- ÁSIA

SHIKA, Japão:

Passa de 300 número de desaparecidos no terremoto do Japão

A estimativa do número de desaparecidos após o forte terremoto que abalou o centro do Japão em 1º de janeiro triplicou nesta segunda-feira (8) e passa de 300, um balanço ainda provisório que, até momento, confirmou a morte de 168 pessoas.

(Japão emergência terremoto)

DACA:

Hasina celebra 'vitória' em eleições boicotadas pela oposição em Bangladesh

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, obteve uma contundente vitória nas eleições de domingo, obtendo 75% das cadeiras, egarantiu um quinto mandato à frente do governo, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral.

(eleições)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

'Oppenheimer' triunfa no Globo de Ouro em noite cinza para 'Barbie'

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, arrebatou a cerimônia da 81ª cerimônia do Globo de Ouro neste domingo (8) em Beverly Hills, enquanto "Barbie", a outra grande favorita da noite, saiu com menos do que o esperado.

(EUA Globos televisão mídia entretenimento cinema)

LOS ANGELES:

Os ganhadores do Globo de Ouro nas principais categorias

Confira os ganhadores nas principais categorias da 81ª edição do Globo de Ouro, realizada neste domingo (7) em Beverlly Hills.

(EUA Globos televisão entretenimento prêmio gente cinema)

CABO CANAVERAL:

Indústria privada americana lança primeiro módulo lunar desde a missão Apollo

A primeira espaçonave americana que pretende chegar à Lua depois de mais de meio século decolou com sucesso nesta segunda-feira (8), em um marco para a indústria privada.

(EUA Lua espaço Astrobotic ULA)

