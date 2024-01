O Paris Saint-Germain se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da França ao golear modesto Revel (6ª divisão francesa) por 9 a 0 neste domingo (7), na comuna de Castres.

Como esperado, o poderoso time parisiense não encontrou problemas para conseguir a vitória, com destaque para o astro Kylian Mbappé, que marcou três gols.

O técnico Luis Enrique poupou vários titulares para a partida, principalmente na defesa.

Com seu hat-trick, Mbappé se tornou o maior artilheiro do PSG na Copa da França com 30 gols.

O atacante também passou alguns minutos em campo ao lado do irmão mais novo, Ethan, que substituiu o brasileiro Lucas Beraldo, contratado na semana passada junto ao São Paulo.

O goleiro titular foi o costa-riquenho Keylor Navas, que não atuava em um jogo oficial pelo time francês havia quase um ano.

Além de Mbappé, também marcaram para o PSG o espanhol Marco Asensio, o português Gonçalo Ramos, Kolo Muani (2x) e o italiano Cher Ndour, além de um gol contra do zagueiro do Revel Maxence N'Guessan.

Mais cedo, o Monaco também se classificou ao bater nos pênaltis (6-5, após empate em 2 a 2) outro time da Ligue 1, o Lens.

Também avançaram Olympique de Marselha, que venceu por 1 a 0 o Thionville (amador), e Lyon, que passou pelo Pontarlier (5ª divisão) com vitória por 3 a 0.

-- Programação da fase de 32-avos de final da Copa da França com a presença de times da 1ª divisão:

- Sexta-feira:

Pau (2ª) - (+) Nantes 1 - 4

Metz - (+) Clermont 1 - 1 (1-3 nos pênaltis)

- Sábado:

(+) Brest - Angers (2ª) 1 - 0

(+) Lille - Golden Lion (regional Martinica) 12 - 0

(+) Sochaux (3ª) - Lorient 2 - 1

Avoine (4ª) - (+) Strasbourg 0 - 4

Amiens (2ª) - (+) Montpellier 1 - 2

(+) Nice - Auxerre (2ª) 0 - 0 (4-2 nos pênaltis)

- Domingo:

(+) Le Havre - Caen (2ª) 2 - 1

Lens - (+) Monaco 2 - 2 (5-6 nos pênaltis)

Pontarlier (5ª) - (+) Lyon 0 - 3

Guingamp (2ª) - (+) Rennes 0 - 2

Thionville Lusitanos (5ª) - (+) Olympique de Marselha 0 - 1

FC Dinan Lehon (4ª) - (+) Reims 0 - 3

Chambéry SF (amador) - (+) Toulouse 0 - 3

Revel (amador) - (+) PSG 0 - 9

(+): classificados para a próxima fase

