O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, pediu ao diplomata americano Antony Blinken que se concentre em acabar com a "agressão" israelense durante sua viagem ao Oriente Médio sobre a guerra em Gaza.

"Esperamos (…) que desta vez se concentre no fim da agressão, visando acabar com a ocupação de todas as terras palestinas", declarou Haniyeh em um vídeo publicado na noite de sexta-feira.

"Esperamos que o senhor Blinken tenha conseguido tirar conclusões dos últimos três meses e compreendido o grau do erro cometido pelos Estados Unidos com o seu apoio cego" a Israel, acrescentou o líder do movimento islamista palestino, que vive no exílio no Catar.

Haniyeh também apelou aos líderes regionais que se reunirão com Blinken para lhe dizerem que a estabilidade no Oriente Médio está "intimamente ligada à nossa causa palestina".

"O sangue derramado nos massacres e nas horríveis destruições não pode levar à segurança e à estabilidade enquanto o povo palestino não obtiver a sua liberdade e o seu Estado independente e soberano, tendo Jerusalém como capital", alertou.

Israel prometeu destruir o Hamas depois do ataque realizado no seu território pelo movimento islamista em 7 de outubro, que deixou 1.140 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números israelenses.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas durante o ataque e Israel afirma que 132 ainda estão detidas em Gaza.

As forças israelenses lançaram uma ofensiva em Gaza em resposta, onde pelo menos 22.722 pessoas foram mortas, a maioria mulheres e menores, segundo o ministério da Saúde do Hamas.

O secretário de Estado dos EUA inicia uma nova viagem à Turquia para pedir maior ajuda a Gaza e encontrar uma forma de evitar uma conflagração regional.

