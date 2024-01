PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MORTE ZAGALLO: Brasil lamenta morte de Zagallo, lenda do futebol

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: ONU alerta que Gaza, novamente bombardeada, é um lugar 'inabitável'

=== MORTE ZAGALLO ===

RIO DE JANEIRO:

Brasil lamenta morte de Zagallo, lenda do futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou as homenagens a Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial.

SÃO PAULO:

Zagallo, o conquistador das Copas do Mundo

Ninguém ganhou mais Copas do Mundo do que Mário Jorge Lobo Zagallo, falecido nesta sexta-feira (5) no Rio de Janeiro aos 92 anos: a lendária estrela brasileira foi o primeiro a vencer a maior competição do futebol como jogador e treinador.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

ONU alerta que Gaza, novamente bombardeada, é um lugar 'inabitável'

Israel bombardeou novamente o sul da Faixa de Gaza neste sábado (6), depois de quase três meses de uma guerra com o Hamas que transformou o território palestino sitiado em um "lugar de morte" que é simplesmente "inabitável", segundo a ONU.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Com país ainda polarizado, Lula convoca ato que marca 1º aniversário de 8 de janeiro

O presidente Lula reunirá na segunda-feira (8) a cúpula institucional do país em uma tentativa de mostrar unidade, um ano depois dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, mas a ausência esperada de nomes da direita evidencia a polarização que segue vigente no país.

WASHINGTON:

Suprema Corte dos EUA decidirá se Trump pode ser excluído das primárias

A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou na sexta-feira em analisar se o ex-presidente republicano Donald Trump pode ser excluído das primárias antes das eleições de novembro, depois de o estado do Colorado ter tomado uma medida sem precedentes e vetá-lo.

WASHINGTON:

Informações básicas sobre as eleições presidenciais dos EUA

Milhões de americanos irão às urnas em novembro para escolher o próximo morador da Casa Branca.

WASHINGTON:

Veja quem são os pré-candidatos para as primárias republicanas

Além do ex-presidente americano favorito nas pesquisas, Donald Trump, outros seis candidatos - governadores, empresários e até um pastor - estão na corrida pela nomeação presidencial do Partido Republicano para as eleições dos EUA, em novembro de 2024.

WASHINGTON:

Onipresente, Trump rompe com os esquemas da campanha republicana nos EUA

Donald Trump e as suas complicações judiciais monopolizam toda a atenção sobre as primárias republicanas para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, deixando pouco espaço para os seus rivais.

WASHINGTON:

Processos judiciais de Trump concedem protagonismo eleitoral aos tribunais

Donald Trump causou uma insurreição? Ele tentou roubar uma eleição? Deveria ser proibido de concorrer à Casa Branca? Os tribunais nunca tiveram tanto destaque em uma eleição presidencial até agora.

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara 60 projéteis perto da ilha sul-coreana de Yeonpyeong

O Exército norte-coreano disparou mais de 60 projéteis perto da ilha sul-coreana de Yeonpyeong neste sábado (6), disse o Exército de Seul, um dia depois de Pyongyang lançar projéteis de artilharia na mesma região.

SHIROMARU, Japão:

Sobe para 126 o número de mortos do terremoto no Japão

As equipes de resgate japonesas vasculham os escombros neste sábado (6), quase sem esperança de encontrar sobreviventes, cinco dias depois do terremoto que atingiu o centro do país no dia de Ano Novo e deixou pelo menos 126 mortos.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

