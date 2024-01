Atlético de Madrid e Girona, duas das equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol, confirmaram o favoritismo neste sábado (6) contra equipes de divisões inferiores e se classificaram para as oitavas de final da Copa do Rei.

Em jogo duro fora de casa contra o Lugo, da 1ª RFEF (terceira divisão espanhola), o Atlético sofreu durante 30 minutos, mas conseguiu uma vitória por 3 a 1 no estádio Anxo Carro.

O holandês Memphis Depay foi o nome da partida marcando dois gols que deram tranquilidade ao time 'colchonero' (66' e 74').

Antes disso, o argentino Ángel Correa tinha colocado o Atlético na frente logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas o porto-riquenho Leandro Antonetti empatou para os anfitriões ainda antes do intervalo (39').

O técnico argentino Diego Simeone tinha pensado em poupar titulares, mas diante das dificuldades do jogo, foi colocando vários medalhões em campo.

Na volta dos vestiários entraram Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul e Koke. Durante o segundo tempo, foram para o jogo Marcos Llorente e Álvaro Morata, que na reta final acertou uma bola na trave.

Por sua vez, o Girona, que divide a liderança de LaLiga com o Real Madrid e é a grande surpresa da temporada, manteve o ritmo e derrotou o Elche (segunda divisão) por 2 a 0, com gols do holandês Daley Blind (37') e do brasileiro Yan Couto (67')

Também neste sábado, o Luis Milla marcou o gol da vitória do Getafe sobre o Espanyol (segunda divisão) por 1 a 0.

O Real Madrid fechará o dia de confrontos diante do Arandina, da 2ª RFEF (quarta divisão). Por sua vez, o Barcelona enfrenta no domingo outro time da mesma categoria, o Barbastro.

-- Programação da fase de 16-avos de final da Copa do Rei:

- Sábado:

Lugo (3ª) - (+) Atlético Madrid (1ª) 1 - 3

Espanyol (2ª) - (+) Getafe (1ª) 0 - 1

Elche (2ª) - (+) Girona (1ª) 0 - 2

(15h00) Huesca (2ª) - Rayo Vallecano (1ª)

(16h00) Alavés (1ª) - Betis (1ª)

(17h30) Arandina (4ª) - Real Madrid (1ª)

- Domingo:

(08h00) Burgos (2ª) - Mallorca (1ª)

Amorebieta (2ª) - Celta de Vigo (1ª)

(12h00) Castellón (3ª) - Osasuna (1ª)

Ferrol (2ª) - Sevilla (1ª)

(14h00) Unionistas de Salamanca (3ª) - Villarreal (1ª)

(16h00) Cartagena (2ª) - Valencia (1ª)

Eibar (2ª) - Athletic Bilbao (1ª)

(17h00) Barbastro (4ª) - Barcelona (1ª)

Malaga (3ª) - Real Sociedad (1ª)

(19h00) Tenerife (2ª) - Las Palmas (1ª)

(+): classificado para a próxima fase

