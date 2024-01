O Chelsea se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) com uma goleada sobre o Preston North End por 4 a 0 neste sábado (6), enquanto o Aston Villa teve trabalho para bater o Middlesbrough por 1 a 0 com gol no fim.

Nenhum dos representantes da Premier League foi surpreendida nos confrontos do dia contra equipes de divisões inferiores.

Os 'Blues' demoraram a abrir o placar contra o Preston North End, atualmente 14º colocado na Championship (2ª divisão inglesa), mas mataram o jogo assim que conseguiram marcar.

O albanês Armando Broja fez o primeiro no minuto 58 e logo depois o experiente zagueiro brasileiro Thiago Silva ampliou de cabeça (66'). Raheem Sterling marcou mais um em cobrança de falta (69') e o argentino Enzo Fernández fechou a conta na reta final (85').

O Chelsea, décimo colocado no Campeonato Inglês, prioriza a FA Cup como uma das vias para poder disputar as competições europeias na próxima temporada.

Depois desta vitória, o time do técnico Mauricio Pochettino vai enfrentar na próxima terça-feira o Middlesbrough, da segunda divisão, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Justamente o Middlesbrough esteve perto de ser a surpresa do dia, segurando um empate sem gols com o Aston Villa até os minutos finais, quando Matty Cash (88') fez o gol da vitória da equipe de Unai Emery.

Também neste sábado foi disputado um duelo de grande rivalidade histórica, entre Sunderland (2ª divisão) e Newcastle, que saiu com a vitória por 3 a 0 como visitante.

O resultado quebra uma série de quatro derrotas consecutivas para os 'Magpies', contando todas as competições.

Outras equipes da elite que venceram foram Brighton e Bournemouth, embora com dificuldades. Os primeiros tiveram que virar o placar para bater por 4 a 2 o Stoke, enquanto os 'Cherries' venceram por 3 a 2 o Queens Park Rangers, também de virada.

Mas se um time ganhou destaque neste sábado foi o semiprofissional Maidstone United, da sexta divisão, que venceu o Stevenage, da terceira divisão, por 1 a 0.

Na fase anterior, o Maidstone já tinha eliminado o Barrow FC, da quarta divisão.

Atual campeão, o Manchester City receberá no domingo o Huddersfield, de segunda.

Nesse mesmo dia acontece o grande jogo desta fase, entre Arsenal e Liverpool.

-- Resultados da fase de 32-avos de final da Copa da Inglaterra com a presenta de times da Premier League:

- Quinta-feira:

Crystal Palace - Everton 0 - 0

- Sexta-feira:

Brentford - Wolverhampton 1 - 1

(+) Fulham - Rotherham United (2ª) 1 - 0

(+) Tottenham - Burnley 1 - 0

- Sábado:

Sunderland (2ª) - (+) Newcastle 0 - 3

Gillingham (4ª) - (+) Sheffield United 0 - 4

Queens Park Rangers (2ª) - (+) Bournemouth 2 - 3

Stoke (2ª) - (+) Brighton 2 - 4

Middlesbrough (2ª) - (+) Aston Villa 0 - 1

(+) Chelsea - Preston North End (2ª) 4 - 0

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Blackpool (3ª)

Manchester City - Huddersfield (2ª)

Luton Town - Bolton (3ª)

West Ham - Bristol City (2ª)

(16h30) Arsenal - Liverpool

- Segunda-feira:

(20h15) Wigan (3ª) - Manchester United

(+): Classificados para a próxima fase. Jogos que terminaram em empate deverão ser repetidos em meados de fevereiro, no campo da equipe que fez a ida como visitante.

bur-jta/cpb/dr/iga/cb