O movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou que lançou 62 foguetes contra uma base militar no norte de Israel neste sábado (6), em retaliação à morte do número dois do Hamas, Saleh al-Aruri, em Beirute, nesta semana.

"Como parte da resposta inicial ao crime do assassinato do grande líder, o xeque Saleh al-Aruri (...) a resistência islâmica (Hezbollah) atacou a base de controle aéreo de Meron com 62 mísseis de vários tipos", afirmou o grupo libanês, um aliado importante do movimento palestino Hamas.

Um dos ataques atingiu uma casa no distrito de Saida, localizado a cerca de 25 quilômetros da fronteira entre Israel e o Líbano, segundo a Agência Nacional de Informação (ANI). O Hezbollah anunciou que seis combatentes morreram hoje, sem divulgar detalhes.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, que começou após um ataque do grupo islamista no qual 1.140 pessoas morreram em território israelense, a fronteira entre Israel e o Líbano tem sido palco de combates entre as forças israelenses e o Hezbollah.

O assassinato de Aruri na última terça-feira, em um reduto do Hezbollah no sul de Beirute, levantou o temor de uma escalada dos conflitos. Israel não reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O Exército israelense informou que detectou aproximadamente 40 lançamentos de foguetes desde o território libanês na manhã deste sábado. Sirenes antiaéreas soaram em cidades do norte de Israel e, posteriormente, nas Colinas de Golã, ocupadas por Israel.

Em discurso feito ontem, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertou Israel que o grupo lançará uma resposta à morte de Aruri.

aya/an/meb/an/eg/ms/lb