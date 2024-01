Dois membros da organização Hashd Al Shaabi, incluindo um alto oficial militar, morreram nesta quinta-feira (4) em Bagdá em um ataque de drone atribuído aos Estados Unidos, anunciou essa coalizão que reúne várias milícias iraquianas próximas do Irã.

O vice-comandante de Operações de Bagdá, Mushtaq Talib Al Saidi, "caiu mártir em um ataque americano", disse o movimento Al Nujaba, uma das facções da coalizão.

Segundo um responsável do grupo que não quis se identificar, o ataque foi cometido com drones e teve como alvo um centro de apoio logístico do Hashd Al Shaabi, no leste de Bagdá, capital do Iraque.

"Dois membros [do Hashd Al Shaabi] foram mortos, e outros sete ficaram feridos", acrescentou.

Outra fonte da coalizão confirmou o número de mortos e atribuiu o ataque às forças americanas.

O governo iraquiano acusou a coalizão internacional antijihadista estacionada no país do ataque e classificou o episódio como "agressão", segundo um comunicado.

"As Forças Armadas iraquianas responsabilizam as forças da coalizão internacional por este ataque", disse o gabinete do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia Al Sudani, em um comunicado, referindo-se a uma "escalada e agressão perigosa".

Hashd Al Shaabi (Unidades de Mobilização Popular) reúne ex-paramilitares xiitas próximos do Irã que agora estão integrados às forças regulares iraquianas.

O grupo foi alvo de vários bombardeios no Iraque nas últimas semanas, alguns reivindicados pelos Estados Unidos.

Desde 7 de outubro, quando a guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas começou na Faixa de Gaza, as tropas americanas e as da coalizão internacional antijihadista posicionadas no Iraque e na Síria têm sido alvo de ataques quase diários de drones e foguetes.

A maioria desses ataques foi reivindicada por grupos relacionados com Hashd Al Shaabi que se opõem ao apoio dos Estados Unidos a Israel.

