Doze países, liderados pelos Estados Unidos, advertiram, nesta quarta-feira (3), os rebeldes huthis do Iêmen sobre "consequências" se não cessarem os ataques contra navios no Mar Vermelho.

"Que nossa mensagem seja agora clara: pedimos o fim imediato desses ataques ilegais e a libertação dos navios e tripulações detidos ilegalmente", diz o comunicado divulgado pela Casa Branca.

Os huthis, que lançaram do Iêmen uma campanha de ataques contra embarcações no Mar Vermelho em retaliação ao conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, "sofrerão as consequências se continuarem ameaçando vidas, a economia mundial e o livre fluxo do comércio nas vias fluviais críticas da região".

No final de dezembro, Washington anunciou que lançará uma aliança de dez países para proteger os navios de carga que utilizam esta via marítima, vital para o comércio mundial.

