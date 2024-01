Eliminado com a Sérvia da United Cup nesta quarta-feira (3), Novak Djokovic, número 1 no ranking da ATP, se disse confiante para a disputa do Aberto da Austrália, apesar das dores no punho direito.

Derrotado pelo australiano Alex de Minaur, número 12 do mundo, nas quartas de final do torneio misto por equipes, Djokovic pediu atendimento médico duas vezes durante a partida.

A menos de duas semanas do início do primeiro Grand Slam do ano (14 a 28 de janeiro), os torcedores se mostraram apreensivos quanto ao estado físico do sérvio.

"Acho que tenho tempo suficiente para me recuperar antes do Aberto da Austrália, e agora isso é o mais importante", tranquilizou 'Djoko' após sua derrota.

As dores no punho já o tinham obrigado a desistir do jogo de duplas mistas contra a República Tcheca na terça-feira.

Durante o duelo com De Minaur, Djokovic se envolveu em uma nova polêmica ao não ter direito, segundo o regulamento, de pedir atendimento médico, já que tinha sido tratado no dia anterior pelo mesmo motivo.

"Então isso quer dizer que se piorar no dia seguinte vocês não tratam porque já apareceram ontem? Eu disse que tinha melhorado antes do jogo, quando comecei a jogar, mas quanto mais jogava, piorava", contou o sérvio sobre sua conversa com o médico.

Vencedor de 24 torneios de Grand Slam, Djokovic é o atual campeão e conquistou dez vezes o Aberto da Austrália.

