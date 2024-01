O lateral-direito argelino Youcef Atal, do Nice, foi condenado, nesta quarta-feira (3), a uma pena de oito meses de prisão, os quais cumprirá em liberdade condicional, além do pagamento de uma multa de 45 mil euros (R$ 241 mil na cotação atual), por ter compartilhado um vídeo em que um orador convoca "um dia negro para os judeus", em pleno conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas.

Atal foi julgado pelo crime de incitação ao ódio por motivos religiosos e também terá que pagar pela publicação da sentença nos jornais franceses, explicou o tribunal correcional de Nice.

O jogador de 27 anos compartilhou um vídeo em que o pregador Mahmud Al Hasanat faz comentários antissemitas logo após o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, incitando a violência e ameaçando o Estado israelense com um "dia negro".

Em um trecho do vídeo, visto pela AFP, Al Hasanat fala também da difícil situação das crianças em Gaza.

Atal excluiu rapidamente a publicação e pediu desculpas, mas foi suspenso pelo Nice "até nova ordem" e passou a ser investigado pela justiça francesa por "apologia ao terrorismo", até ser acusado de "incitação ao ódio por motivos religiosos".

Durante o julgamento, que começou no dia 18 de dezembro, Atal reiterou suas desculpas, afirmando que sua intenção era lançar "uma mensagem de paz", mas que não tinha visto o vídeo até o final, um argumento que não convenceu a acusação, já que as imagens duram apenas 35 segundos.

