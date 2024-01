Uma eventual resolução do conflito entre Israel e os palestinos "tem de ser imposta do exterior" pela comunidade internacional, porque "as duas partes nunca serão capazes de chegar a um acordo", afirmou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, nesta quarta-feira (3).

"Creio que o que aprendemos nesses 30 anos, e o que estamos aprendendo agora com a tragédia que se vive em Gaza, é que a solução tem de ser imposta do exterior", declarou Borrell, em um discurso em uma reunião diplomática em Lisboa.

Após o ataque perto de Beirute, no qual morreu um alto dirigente do movimento islamista palestino Hamas, Borrell disse que sua viagem ao Líbano, prevista para quinta-feira, provavelmente será cancelada.

"O ocorrido ontem com a morte de dirigentes do Hamas é um fator adicional que pode provocar uma escalada do conflito", acrescentou, em uma entrevista coletiva após sua intervenção no seminário diplomático português.

Israel, que prometeu "destruir" o Hamas em resposta ao seu ataque sem precedentes em solo israelense em 7 de outubro, ainda não reivindicou o bombardeio de terça-feira em Beirute. Nele, morreu o número dois do Hamas, Saleh Al Aruri.

